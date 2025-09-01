Oposição se reúne para alinhar estratégias durante julgamento de Bolsonaro

A reunião será realizada na residência do líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco (PL-RS), e deve definir como a bancada acompanhará a sessão e planejar ações nos próximos dias - (crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

Parlamentares da oposição, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, têm encontro marcado para a manhã desta terça-feira (2/9) para alinhar estratégias diante do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), que começa às 9h. A reunião será realizada na residência do líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco (PL-RS), e deve definir como a bancada acompanhará a sessão e planejar ações nos próximos dias.

O julgamento envolve Bolsonaro e aliados acusados de participação em uma tentativa de golpe de Estado. As denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República incluem crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado contra o patrimônio da União. Caso condenados, os réus podem enfrentar prisão e perda de direitos políticos.

A expectativa é que a reunião busque manter a coesão entre os parlamentares e organize a comunicação com a base de apoio do ex-presidente durante o julgamento. A defesa de Bolsonaro já demonstrou preocupação com o processo e busca respaldo político em meio à incerteza jurídica.

7 de Setembro

Os atos previstos para o Dia da Independência, convocados por aliados de Bolsonaro, ocorrerão em capitais como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A mobilização acontece cinco dias após a abertura do julgamento e é vista pelos organizadores como instrumento para reforçar pautas da direita, incluindo pedidos de anistia para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro.

As convocações circulam nas redes sociais desde agosto, com orientações sobre horários e pontos de concentração. Brasília é tratada como o principal palco das manifestações, que devem reunir lideranças políticas e apoiadores do ex-presidente.

