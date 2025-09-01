Sede do União Brasil na Bahia é atingida por bala perdida

Segundo o ex-prefeito, uma bala atravessou a porta de vidro da sede do partido - (crédito: Divulgação/Democratas)

O prédio onde fica a sede do União Brasil em Salvador, na Bahia, foi alvo de uma bala perdida no domingo (31/8). O episódio, relatado pelo vice-presidente do partido, ACM Neto, ocorreu na avenida Garibaldi, uma movimentada via da capital baiana.

"Bom, gente, chegando aqui para mais um dia de trabalho, local que eu venho todo dia, a sede do União Brasil. Como vocês podem ver, aqui atrás de mim tem uma madeirite. Isso aqui era uma porta de vidro mas por que que a porta não tá aí? Porque ontem, em pleno domingo, houve um tiroteio aqui na Garibaldi. Uma bala atravessou essa porta de vidro, estilhaçou a porta inteira e olha o que que aconteceu", afirmou ACM Neto. .

"Nesse escritório aqui, nesse edifício da Garibali, funcionam outros escritórios políticos, clínicas, enfim. Imaginem vocês dia de domingo, meio-dia, mais uma vez tiroteio na Avenida Garibaldi. E olha aqui o risco que muitas pessoas podiam ter corrido. Se Isso tivesse acontecido num dia de semana", questionou Neto.

ACM Neto, que já comandou a prefeitura de Salvador por duas vezes, se candidatou a governador do estado nas eleições de 2022, mas perdeu.

Confira o vídeo gravado pelo vice-presidente do União Brasil, ACM Neto:

O Correio aguarda respostas da assessoria de imprensa da Polícia Militar da Bahia sobre a bala perdida que atingiu o prédio comercial onde funciona a sede do União Brasil da Bahia, em Salvador.

Estratégia política

O vice-presidente do União Brasil usa as redes sociais para divulgar conteúdos que ataquem o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). O principal conteúdo dos vídeos é a violência nas ruas de capital baiana.

Segundo um levantamento feito em julho pelo Instituto Paraná Pesquisas, ACM Neto lidera as intenções de voto para o governo do estado baiano e, pela primeira vez, um governador do PT chega próximo ao ano de reeleição com baixa aprovação.

No cenário em que o ex-prefeito de Salvador concorre contra o atual governador Jerônimo Rodrigues, Neto aparece com 53,3 % contra 28,1% do atual chefe do Executivo da Bahia.

Saiba Mais Política Desfile de 7 de setembro destaca soberania nacional. Veja programação;

Desfile de 7 de setembro destaca soberania nacional. Veja programação; Política Moraes permite visita de Arthur Lira a Bolsonaro em prisão domiciliar

Moraes permite visita de Arthur Lira a Bolsonaro em prisão domiciliar Política Mendonça Filho defende saída do União Brasil do governo Lula