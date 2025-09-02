Flávio critica Judiciário e diz que Bolsonaro é o "novo caso Dreyfus"

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) comparou o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com Alfred Dreyfus, um oficial judeu do Exército francês que foi condenado injustamente no século XIX. A comparação foi publicada pelo senador nesta terça-feira (2/9), primeiro dia de julgamento de Bolsonaro e mais sete réus na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado.

"Em 1894, o capitão Alfred Dreyfus, oficial judeu do Exército francês, foi acusado de traição, por supostamente ter entregado segredos militares à Alemanha, inimiga da França à época. O julgamento foi rápido, marcado por provas frágeis e manipulações, e Dreyfus foi condenado à prisão perpétua na Ilha do Diabo, na Guiana Francesa. Mais tarde, descobriu-se que o verdadeiro espião era outro oficial, o major Ferdinand Walsin Esterhazy. Apesar disso, o Exército relutou em admitir o erro, com medo de manchar sua imagem", disse Flávio.

Jair Bolsonaro é o novo Caso Dreyfus, um dos maiores escândalos de erro judiciário no mundo.

A História vai colocar os perseguidores em seu devido lugar.



O que foi o Caso Dreyfus?



Em 1894, o capitão (!!!) Alfred Dreyfus, oficial judeu do Exército francês, foi acusado de… pic.twitter.com/hwMU7umubX — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 2, 2025

Flávio citou que o caso Dreyfus é "um dos maiores escândalos de erro judiciário no mundo" e destacou: "a História vai colocar os perseguidores em seu devido lugar".

"Escritores e intelectuais se mobilizaram em defesa de Dreyfus. O mais célebre foi Émile Zola, com seu famoso artigo J’Accuse…! (1898), denunciando o antissemitismo e a manipulação judicial.Após anos de intensos debates, protestos e novos julgamentos, Dreyfus foi finalmente reabilitado em 1906, recuperando sua patente e sendo reintegrado ao Exército.O caso Dreyfus é considerado um dos mais notáveis exemplos de erro judiciário e antissemitismo, é um marco importante na história da República Francesa e do mundo democrático.", acrecentou o senador.

Bolsonaro responde por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e privacidade de patrimônio tombado.



Julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF)

Início do julgamento: STF começou às 9h desta terça-feira (2/9) o julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete aliados por tentativa de golpe de Estado e crimes contra a democracia.

Acusação da PGR : grupo fazia parte do núcleo “crucial” da trama para desacreditar o sistema eleitoral, incitar ataques a instituições e articular medidas de exceção para impedir a posse de Lula.

Réus: Bolsonaro; ex-ministros Walter Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira; Anderson Torres; deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ); ex-comandante da Marinha Almir Garnier; e o tenente-coronel Mauro Cid.

Etapas da sessão no STF:

Relator Alexandre de Moraes apresenta relatório com resumo e provas.

PGR, por Paulo Gonet, tem até 2h para expor posição.

Defesas dos réus falam em seguida, cada advogado com até 1h de sustentação.

Primeira defesa será a de Mauro Cid, que fechou acordo de delação premiada.

Acusações da PGR: Bolsonaro tinha ciência e participação ativa na trama golpista, incluindo planos de assassinato contra autoridades e apoio aos atos de 8 de janeiro de 2023.

Votação: após as falas, ministros da Primeira Turma (Moraes, Luiz Fux, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin) iniciam os votos.

Crimes imputados:

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito

Golpe de Estado

Dano qualificado

Deterioração de patrimônio tombado

Exceção: Alexandre Ramagem não responde pelos crimes ligados ao 8 de janeiro (já era deputado), mas segue réu por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado.

Acusação contra Bolsonaro: liderança da organização criminosa armada. Penas máximas somadas chegam a 46 anos de prisão.

Base das investigações: delação de Mauro Cid, documentos, testemunhos e registros digitais coletados pela Polícia Federal e analisados pela PGR.

Previsão de término: 12 de setembro.

Argumentos da defesa de Jair Bolsonaro



Cerceamento de defesa pela ausência de tempo hábil para a defesa técnica conhecer as provas dos autos.

Pedido de nulidade, argumentando que sua participação nas sessões foi impedida.

Contestação da credibilidade da delação premiada de Mauro Cid e alegação da resistência inicial da testemunha em admitir participação nas acusações mais graves.

Desconhecimento da "minuta do golpe". A defesa afirma que o ex-presidente só tomou conhecimento da existência da "minuta do golpe" após a apreensão do documento pela Polícia Federal.

Ausência de provas de que o ex-presidente tenha solicitado a movimentação das Forças Armadas.