Trama golpista

Lindbergh: "Crime contra a democracia não admite anistia"

Líder do PT na Câmara afirma que julgamento de Bolsonaro no STF ocorre com serenidade, mas reforça gravidade das acusações e critica defesa de indulto feita por Tarcísio

"Crime contra o Estado Democrático de Direito não é passível de anistia. É uma cláusula pétrea", destacou Lindbergh Farias. - (crédito: Marina Ramos/Câmara)

O Supremo Tribunal Federal abriu, nesta terça-feira (2/9), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de aliados acusados de articular uma tentativa de golpe para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2023. A primeira sessão marcou o início de um processo considerado histórico e de forte repercussão internacional.

Pouco antes da abertura dos trabalhos, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) avaliou que o ambiente em Brasília é de “tranquilidade institucional”, ainda que as denúncias em análise sejam extremamente graves. Segundo o parlamentar, a expectativa é de que o STF finalize a apreciação do caso já na próxima semana.

Entre as acusações contra Bolsonaro estão planos que, segundo a investigação, poderiam ter envolvido até a eliminação física do presidente Lula, do ministro Alexandre de Moraes e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSD). Para Lindbergh, esse cenário torna ainda mais clara a impossibilidade de qualquer perdão aos envolvidos.

“Crime contra o Estado Democrático de Direito não é passível de anistia. É uma cláusula pétrea”, destacou o deputado.

O parlamentar também criticou declarações recentes do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que defendeu a hipótese de um indulto. “Soa como provocação em um momento tão delicado”, afirmou.

Apesar da tensão política, Lindbergh ressaltou que o Congresso mantém funcionamento normal. Projetos prioritários, como propostas voltadas ao combate à fome, seguem em pauta na Câmara, sinalizando que as instituições não foram paralisadas pelo processo.

O julgamento prosseguirá ao longo de setembro, em sessões já marcadas pelo STF. As penas previstas para os crimes em análise podem ultrapassar 30 anos de prisão.

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 02/09/2025 10:40
