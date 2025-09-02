Julgamento de Bolsonaro e mais sete réus é retomado na tarde desta terça-feira; acompanhe

Bolsonaro é julgado na Primeira Turma do STF - (crédito: AFP)

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus foi retomado às 14h nesta terça-feira (2/9). Pela manhã, o ministro Alexandre de Moraes leu o relatório, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou as acusações.

Além de Bolsonaro, o chamado Núcleo 1 é composto por membros do governo do ex-presidente e militares, sendo:

Alexandre Ramagem (deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência)

Almir Garnier Santos (almirante e ex-comandante da Marinha)

Anderson Torres (ex-ministro da Justiça)

Augusto Heleno (general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional)

Mauro Cid (tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro)

Paulo Sérgio Nogueira (general e ex-ministro da Defesa)

Walter Braga Netto (general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa



Acompanhe:

O grupo responde por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e privacidade de patrimônio tombado.

Julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF)

Início do julgamento : STF começou às 9h desta terça-feira (2/9) o julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete aliados por tentativa de golpe de Estado e crimes contra a democracia.

: STF começou às 9h desta terça-feira (2/9) o julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete aliados por tentativa de golpe de Estado e crimes contra a democracia. Acusação da PGR : grupo fazia parte do núcleo “crucial” da trama para desacreditar o sistema eleitoral, incitar ataques a instituições e articular medidas de exceção para impedir a posse de Lula.

: grupo fazia parte do núcleo “crucial” da trama para desacreditar o sistema eleitoral, incitar ataques a instituições e articular medidas de exceção para impedir a posse de Lula. Réus: Bolsonaro; ex-ministros Walter Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira; Anderson Torres; deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ); ex-comandante da Marinha Almir Garnier; e o tenente-coronel Mauro Cid.

Etapas da sessão no STF:

Relator Alexandre de Moraes apresenta relatório com resumo e provas.

PGR, por Paulo Gonet, tem até 2h para expor posição.

Defesas dos réus falam em seguida, cada advogado com até 1h de sustentação.

Primeira defesa será a de Mauro Cid, que fechou acordo de delação premiada.

Acusações da PGR: Bolsonaro tinha ciência e participação ativa na trama golpista, incluindo planos de assassinato contra autoridades e apoio aos atos de 8 de janeiro de 2023.

Votação: após as falas, ministros da Primeira Turma (Moraes, Luiz Fux, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin) iniciam os votos.

Crimes imputados:

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito

Golpe de Estado

Dano qualificado

Deterioração de patrimônio tombado

Exceção : Alexandre Ramagem não responde pelos crimes ligados ao 8 de janeiro (já era deputado), mas segue réu por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado.

: Alexandre Ramagem não responde pelos crimes ligados ao 8 de janeiro (já era deputado), mas segue réu por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado. Acusação contra Bolsonaro : liderança da organização criminosa armada. Penas máximas somadas chegam a 46 anos de prisão.

: liderança da organização criminosa armada. Penas máximas somadas chegam a 46 anos de prisão. Base das investigações : delação de Mauro Cid, documentos, testemunhos e registros digitais coletados pela Polícia Federal e analisados pela PGR.

: delação de Mauro Cid, documentos, testemunhos e registros digitais coletados pela Polícia Federal e analisados pela PGR. Previsão de término: 12 de setembro.

Argumentos da defesa de Jair Bolsonaro



Cerceamento de defesa pela ausência de tempo hábil para a defesa técnica conhecer as provas dos autos.

Pedido de nulidade, argumentando que sua participação nas sessões foi impedida.

Contestação da credibilidade da delação premiada de Mauro Cid e alegação da resistência inicial da testemunha em admitir participação nas acusações mais graves.

Desconhecimento da "minuta do golpe". A defesa afirma que o ex-presidente só tomou conhecimento da existência da "minuta do golpe" após a apreensão do documento pela Polícia Federal.

Ausência de provas de que o ex-presidente tenha solicitado a movimentação das Forças Armadas.