União progressista anuncia saída da base do governo Lula

Os presidentes do Progressistas, senador Ciro Nogueira (PI), e do União Brasil, Antonio Rueda, anunciaram na tarde desta terça-feira (2/9), a decisão sobre a saída das legendas da base do governo Lula. Com a saída, os ministros filiados aos partidos — Celso Sabino (Turismo, União Brasil) e André Fufuca (Esporte, PP) — devem deixar os cargos.

No caso do Progressistas, que comanda o Ministério do Esporte com o deputado André Fufuca, Ciro Nogueira já vinha sinalizando a ruptura em declarações recentes contrárias ao Palácio do Planalto.



No União Brasil, o distanciamento é ainda mais evidente: a maioria da bancada tanto na Câmara quanto no Senado tem votado contra projetos do Executivo. O atrito se intensificou em 26 de agosto, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em reunião ministerial que “não gostava” de Rueda.



“A fala do presidente Lula evidencia o valor da nossa independência e a importância de uma força política que não se submete ao governo. Na democracia, o convívio institucional não se mede por afinidades pessoais, mas pelo respeito às instituições e às responsabilidades de cada um”, destacou em nota.

“O que deve nos guiar é a construção de soluções e não demonstrações de desafeto. Minha prioridade continuará sendo a mesma: trabalhar por um futuro melhor para o Brasil, com estabilidade política, desenvolvimento econômico e respeito às instituições”, acrescentou.

O desconforto ganhou força após Lula declarar publicamente que contava com o apoio do Centrão para aprovar a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e redução parcial até R$ 7,5 mil — promessa de campanha que aumentou a pressão sobre ministros do União Brasil e do Progressistas.

Reunião com o PL

Na manhã desta terça, Ciro Nogueira e Antonio Rueda se reuniram com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, na sede do partido. O encontro tratou da votação da chamada anistia, considerada prioridade pela oposição, e do cronograma de desembarque do PP do governo.



Segundo Nogueira, a decisão final será anunciada entre hoje e amanhã. “Tivemos reunião com nosso presidente Rueda, do União Brasil, para definir os próximos passos. Acredito que durante o dia devemos tomar uma decisão e esperamos anunciar ainda hoje ou amanhã de manhã, com todo um cronograma”, afirmou.

Ele também garantiu que a posição do Progressistas em relação à anistia é unânime. “Nós queremos votar a anistia o mais rapidamente possível. Na minha opinião, ela já deveria ter sido votada, já que a maioria quer. Vamos trabalhar por isso, mas a decisão é do presidente da Câmara e do colégio de líderes.”



Questionado sobre a saída dos ministros do União Brasil, Ciro respondeu que a decisão será definida em conjunto com Rueda. “Estamos discutindo durante o dia. Tive reunião com Rueda agora e vamos definir a data para anunciar a decisão”, disse.

