Zema abandona óculos e adota novo visual de olho no Planalto

O governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), compartilhou nas redes sociais na segunda-feira (1/9) uma novidade em seu visual: ele substituiu os óculos por lentes de contato. Ele compartilhou um story perguntando se os seguidores tinham gostado da mudança.
O novo look se trata de um teste, e que a decisão final sobre adotar permanentemente o novo visual será tomada em 30 dias. Para saber a opinião de seus seguidores, o governador abriu uma enquete on-line, incentivando que comentem sobre o novo look.
Ele compartilhou diversos posts em que aparece sem óculos. No entanto, não mostrou qual o resultado da enquete.
Zema fez procedimento
No mês passado, pouco antes de lançar sua pré-candidatura à presidência, Zema fez tratamentos estéticos em uma clínica de medicina estética em Belo Horizonte. A consulta, divulgada em redes sociais pela dermatologista Ana Furst, especializada na área, tem preço de R$ 890.
Segundo a médica, Zema realiza tratamentos para pele e cabelos. “Quando o governador está no consultório, o assunto não é política, é saúde”, afirmou Fusrt, que publicou várias fotos do governador durante outras consultas na clínica.
A especialista destacou que ele passa por um “plano personalizado de gerenciamento do envelhecimento” com foco em resultados naturais”. Ela também esclareceu que o procedimento realizado não é harmonização facial.
Quais políticos mudaram o visual antes das eleições?
- Dilma Rousseff (PT) – Antes da campanha presidencial de 2010, Dilma realizou procedimentos faciais e cuidados estéticos discretos para transmitir uma imagem mais jovem;
- Lula (PT) – Para a campanha de 2022 e o planejamento de 2026, adotou um estilo mais jovial, incluindo cortes de cabelo modernos e meias coloridas, além de ajustes sutis na aparência;
- Fernando Henrique Cardoso (PSDB) – Durante as campanhas presidenciais de 1994 e 1998, FHC investiu em cortes de cabelo e figurino mais alinhado, buscando uma imagem de modernidade e credibilidade;
- João Doria (PSDB) – Ao disputar a Prefeitura de São Paulo e a pré-campanha presidencial (2022), adotou cortes de cabelo modernos, barba bem aparada e cuidado com o tom de pele, buscando uma imagem jovem e corporativa;
- Ciro Gomes (PDT) – Durante campanhas presidenciais, investiu em cuidados faciais, cortes de cabelo e figurino alinhado para transmitir vigor e modernidade.