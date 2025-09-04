STJ empossa Marluce Caldas e Carlos Pires Brandão como ministros

Cerimônia de posse dos ministros Marluce Caldas e Carlos Pires Brandão começou às 18h, no STJ - (crédito: Danandra Rocha/CB/D.A Press)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) realizou, nesta quinta-feira (4/9), a cerimônia de posse dos ministros Marluce Caldas e Carlos Pires Brandão. A solenidade teve início às 18h, na sede da Corte, em Brasília, e contou com a presença de representantes dos Três Poderes.



Indicados pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em agosto e aprovados pelo Senado Federal, ambos assumem vagas abertas por aposentadorias recentes. Marluce Caldas construiu a trajetória no Ministério Público de Alagoas, onde ingressou em 1986. Especialista na área criminal e em direitos humanos, ela ocupará o lugar deixado por Laurita Vaz, aposentada em outubro de 2023.



Já Carlos Pires Brandão era desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região desde 2015 e lecionava na Universidade Federal do Piauí. Ele assume a cadeira que ficou vaga após a saída da ministra Assusete Magalhães, em janeiro de 2024.

O evento reuniu nomes de destaque da política e da Justiça. Compareceram o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, além dos ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Edson Fachin e Cristiano Zanin. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também esteve presente, assim como o prefeito do Recife, João Campos, entre outras autoridades e representantes da advocacia.