Ministério Público vai recorrer da decisão do STJ em favor de Adriana Villela - (crédito: Ed Alves)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) vai recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu pela anulação do tribunal do júri que condenou Adriana Villela. A anulação foi um pedido da defesa, que alegou não ter tido acesso a todas as provas em tempo hábil para o julgamento.

A defesa diz que só teve acesso a algumas mídias que constavam nos autos do processo no sétimo dia do julgamento no tribunal do júri, que aconteceu em 2019. “Nós temos diversas certidões no processo, que indicam que eles tiveram acesso a todas as mídias”, disse o promotor Marcelo Leite. “Certamente, os ministros que votaram pela anulação foram levados ao erro pela defesa”, acrescentou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular



