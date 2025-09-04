Abin monta Centro de Inteligência para monitorar desfiles de 7 de setembro

Em momento de tensão política, o desfile de 7 de setembro em Brasília contará com segurança reforçada na Esplanada, centro de inteligência e monitoramento por drones - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) divulgou nesta quinta-feira (4/9) que montará um Centro de Inteligência para acompanhar as celebrações de 7 de setembro no país, neste domingo (7).

O Centro ficará na sede da Abin, em Brasília, mas as superintendências estaduais também vão atuar, sob o comando da sede. Agentes vão monitorar possíveis ameaças e incidentes que coloquem em risco a segurança de autoridades e outros cidadãos presentes nos desfiles.

“As unidades trabalharão no acompanhamento das celebrações em suas respectivas capitais e reportarão informações para o Centro de Inteligência. A atuação da agência ocorre em parceria com outros órgãos do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin)”, informou o órgão.

O desfile de 7 de setembro gera preocupação com a segurança, especialmente na capital federal. Ele ocorre durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado, que vai até a próxima sexta (12).

Em Brasília, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), assim como a Praça dos Três Poderes, foram cercados com grades de metal. Além disso, a segurança foi reforçada na Esplanada com maior policiamento e até drones com câmeras térmicas.

Segurança em Brasília

No domingo, há manifestações programadas por todo o país, tanto pela prisão de Bolsonaro e em defesa da soberania nacional, quanto pela anistia ao ex-presidente e a todos que participaram da tentativa golpista e dos ataques de 8 de janeiro.

A Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) também montou uma Célula de Inteligência na Esplanada, que conta com a atuação de agentes da Abin.