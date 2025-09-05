CPMI do INSS mira sindicato do irmão de Lula

CPMI quer saber quais pessoas tinham procuração para representar o Sindnapi, de Frei Chico, e dados das contas bancárias que receberam valores - (crédito: Evandro Éboli/CB/DAPress)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, que investiga fraudes em benefícios de aposentados e pensionistas, aprovou requerimentos que colocam sob investigação o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi). A entidade tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O depoimento dele está previsto para semana que vem.

Embora Frei Chico não tenha sido nominalmente citado nos pedidos, as diligências miram a atuação da entidade no período de 2015 a 2025, em meio às suspeitas de descontos irregulares em benefícios previdenciários.

Entre os requerimentos aprovados, estão a relação de pessoas que, mediante procuração, representaram o Sindnapi nos últimos oito anos, e o acesso a dados das contas bancárias informadas pela instituição para recebimento de recursos do Fundo do Regime Geral da Previdência Social.

"Há fortes indícios de que, assim como em outras entidades sindicais do mesmo setor, o Sindnapi tenha utilizado acordos de cooperação técnica e convênios com o INSS para operacionalizar filiações em massa e arrecadar valores diretamente das aposentadorias, sem consentimento informado de grande parte dos filiados", argumentou a deputada Adriana Ventura (Novo-SP), autora dos dois requerimentos.

Também na semana que vem, deve ser ouvido o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi, presidente do PDT. A comissão aprovou convite para que ele compareça, ou seja, não há obrigatoriedade. Mas, se o pedido for ignorado, os parlamentares consideram transformar a convocação em obrigatória.

A CPMI também concentra esforços em investigar Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", apontado pela Polícia Federal como um dos operadores centrais do esquema. O colegiado aprovou pedidos para analisar a movimentação internacional e os veículos apreendidos que estão em nome dele. Além disso, pretende levantar informações sobre os gabinetes da Câmara e do Senado que ele frequentou entre 2019 e 2025.

Outro alvo dos requerimentos é o empresário Maurício Camisotti, citado como um dos principais articuladores do esquema fraudulento. Segundo o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), o colegiado decidiu adotar medidas mais rígidas para garantir os depoimentos.

"Orientei ontem (quarta-feira) que a Polícia Legislativa fosse até a casa dos convocados para buscar a assinatura da intimação. Primeiro tentamos contato com os advogados, mas como não houve retorno, a medida se fez necessária", afirmou Viana.

Requerimentos

Ao todo, os parlamentares aprovaram 54 requerimentos ao longo da reunião desta quinta-feira. Entre os quais, pedidos de informações à Polícia Federal, à Dataprev, ao Supremo Tribunal Federal (STF), à Controladoria-Geral da União (CGU), à Defensoria Pública da União (DPU) e ao Banco Central. Outros dois requerimentos são convites para que a aposentada Ezimar Vieira dos Santos, uma das vítimas dos descontos irregulares. Segundo Viana, a aposentada procurou a comissão. "E eu gostaria de trazer aqui o depoimento dela sobre os prejuízos que sofreu nesses últimos anos", acrescentou o senador.

Ezimar dos Santos já participou de uma audiência na Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados sobre os descontos indevidos, onde confrontou o ex-ministro Carlos Lupi. A data da audiência com a aposentada ainda será definida.

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) ressaltou que os congressistas da CPMI devem criar algum critério para ouvir os aposentados atingidos pelas fraudes, já que foram milhares pelo país.

"Então, que fique também aqui registrado, que a gente possa discutir numa outra situação como será o critério para convidar beneficiários que foram lesados, senão a pessoa vem aqui na porta e diz: "Oh, eu quero ser ouvido!", pontuou Pimenta.



