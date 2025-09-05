InícioPolítica
Agronegócio

Lula anuncia renegociação de R$ 12 bilhões para produtores endividados

O presidente assinou, nesta sexta (5/9), medida provisória (MP) que prevê renegociação para cerca de 100 mil produtores, com juros menores e até 10 anos para pagar

Segundo Lula, enchentes e secas nos últimos anos prejudicaram safras e deixaram produtores rurais endividados. - (crédito: RICARDO STUCKERT)
Segundo Lula, enchentes e secas nos últimos anos prejudicaram safras e deixaram produtores rurais endividados. - (crédito: RICARDO STUCKERT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta sexta-feira (5/9), um programa de R$ 12 bilhões para renegociação das dívidas dos produtores rurais inadimplentes. Lula assinou hoje a medida provisória que cria a iniciativa.

O anúncio foi feito pelas redes sociais. Pequenos, médios e grandes produtores poderão tomar empréstimos para quitar dívidas anteriores, pagando taxas de juros menores e com prazo de até nove anos, com um ano de carência.

“Assinei medida provisória autorizando a renegociação de dívidas em condições especiais. Serão R$ 12 bilhões do Tesouro para serem operados pelos bancos”, declarou Lula em vídeo publicado em suas redes.

“Nos últimos anos, secas prolongadas e fortes enchentes causaram grandes perdas aos nossos agricultores, gerando dívidas e travando o crédito para a preparação da nova safra”, explicou.

Segundo o presidente, a medida deve atingir 96% dos pequenos e médios produtores que estão inadimplentes ou com dívidas prorrogadas. O governo também dará incentivo aos bancos para que renegociem dívidas dos produtores com recursos próprios.

“Não é perdão, é renegociação responsável. Os produtores terão até nove anos para pagar, com um ano de carência para se reorganizar e seguir plantando”, contou o presidente.

A medida foi finalizada ontem (4) durante reunião no Palácio do Alvorada, convocada por Lula. Participaram os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa  Civil), Paulo Teixeira (Agricultura Familiar) e Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária). 

Veja as condições para renegociação:

Quem pode tomar o empréstimo?

Pequenos, médios e grandes produtores com duas perdas de safra nos últimos cinco anos, em municípios que decretaram calamidade duas vezes nesse mesmo período.

Quais serão as condições?

  • Pequeno produtor: Até R$ 250 mil de crédito, com juros de até 6% ao ano.

  • Médio produtor: Até R$ 1,5 milhão de crédito, com juros de até 8% ao ano.

  • Grande produtor: Até R$ 3 milhões de crédito, com juros de até 10% ao ano.

Saiba Mais

Victor Correia

Repórter

Formado jornalista pela UnB. Estagiou no Correio de 2016 a 2018 em Ciência, Saúde e Tecnologia. Atuou em assessoria até 2022, quando voltou ao Correio. Repórter de Política, Brasil e Economia.

Por Victor Correia
postado em 05/09/2025 11:51 / atualizado em 05/09/2025 11:51
x