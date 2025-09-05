STF agenda sessões extras para o julgamento de Bolsonaro e outros sete réus

O julgamento será retomado na terça-feira (9/9), a partir das 9h - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Cristiano Zanin, marcou duas sessões extraordinárias para a próxima quinta-feira (11/9) para o julgamento da Ação Penal nº 2668. A decisão atende a um pedido do ministro relator Alexandre de Moraes.

A ação penal invesiga o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete ex-integrantes do governo dele, acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de tentativa de golpe de Estado. O julgamento será retomado na terça-feira (9/9), a partir das 9h, com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, e, em caso de condenação, darão sequência para o cálculo da pena.

Duas sessões foram marcadas para a próxima quinta-feira. Pela manhã, ocorrerá das 9h às 12h, e à tarde, das 14h às 19h. Em função dessas sessões, a sessão plenária do dia foi cancelada.

Além das sessões de quinta, também estão previstas sessões para terça-feira (9/9), pela manhã, e sexta-feira (12/9), em dois turnos, manhã e tarde. Nas três primeiras sessões, realizadas nos dias 2 e 3 de setembro, o relator apresentou o relatório do caso e foram ouvidas a acusação da PGR e as defesas dos réus.

Entre os acusados estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, os ex-ministros Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o tenente-coronel Mauro Cid. Eles são apontados como integrantes do chamado “núcleo crucial” ou “núcleo 1”, formado para desacreditar o sistema eleitoral, incitar ataques a instituições e articular medidas de exceção para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.