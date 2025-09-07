Grito dos Excluídos: esquerda ocupa Praça Zumbi dos Palmares no feriado

Na Praça Zumbi dos Palmares, manifestantes de esquerda ecoaram gritos de "Sem Anistia" e "Fora Ibaneis" - (crédito: Alícia Bernardes/CB/D.A Press)

Manifestantes da esquerda se reuniram, na manhã deste domingo (7/9), na Praça Zumbi dos Palmares, no Conic, para participar do Grito dos Excluídos. O ato ocorreu paralelamente ao desfile cívico-militar do 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, e foi marcado por discursos em defesa da democracia e críticas à anistia aos acusados de tentativa de golpe de Estado.

Entre os presentes, estavam representantes de movimentos sociais, sindicais, estudantis e culturais. Para o professor de história João Henrique Alves, 41 anos, a mobilização é uma forma de reafirmar que a data não pertence apenas ao civismo militar.

“O 7 de Setembro não pode ser reduzido a um desfile oficial. É também um dia para lembrar que a independência só é real quando há justiça social, o Brasil é nosso, a bandeira é nossa”, afirmou.

A professora aposentada Lúcia Marçal, 67, ressaltou a necessidade de manter viva a memória recente dos atos violentos de de 8 de janeiro de 2023 — que culminaram na depredação dos prédios dos três Poderes. “Não podemos permitir que a impunidade vença. O país tem que mostrar que aprendeu com a história e que não aceitará retrocessos”, disse.

O estudante Tiago Ferreira, 17 anos, levou cartazes contra a violência política. Ele defendeu que a juventude ocupe espaços de luta na democracia.

“Estamos aqui porque somos parte do futuro. E o futuro precisa ser construído com democracia, participação popular e soberania nacional”, declarou.

Com o tema “Vida em Primeiro Lugar” e “Cuidar da casa comum e da democracia”, a manifestação reuniu movimentos sociais, sindicais, estudantis e culturais de Brasília e de outras cidades. O ato foi marcado para começar às 10h, mas a concentração teve início por volta das 9h, com grupos entoando palavras de ordem e batucadas.



