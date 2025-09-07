InícioPolítica
7 DE SETEMBRO

Com cargos ameaçados, Sabino e Fufuca acompanham desfile enquanto Haddad está ausente

Ministro não participou do desfile cívico-militar da Independência do Brasil, em Brasília. O evento, porém, teve participação de ministros ameaçados no cargo

Simone Tebet, Celso Sabino, André Fufuca e Renan Filho acompanham desfile de 7 de Setembro - (crédito: Ed Alves/C.B/D.A/Press)
Simone Tebet, Celso Sabino, André Fufuca e Renan Filho acompanham desfile de 7 de Setembro - (crédito: Ed Alves/C.B/D.A/Press)

No desfile de 7 de Setembro realizado neste domingo, chamou atenção a ausência do ministro da Fazenda Fernando Haddad enquanto ministros que estão com os cargos ameaçados participaram ao lado do presidente. Na tribuna de honra, onde foram ficaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a primeira-dama Janja da Silva, além de ministros de estado e o presidente da Câmara Hugo Motta, a ausência de Haddad foi sentida e despertou comentários. 

Segundo a assessoria do ministro, Haddad não compareceu ao desfile porque está em São Paulo. A agenda oficial do ministro disponível no sistema da Controladoria Geral da União (CGU) está vazia para este domingo. 

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta também compareceu. Mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre faltou, assim como os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Entre os ministros que participaram do evento ao lado de Lula, foi registrada a presença dos titulares de pasta que estão com cargos ameaçados. É o caso do ministro do Turismo, Celso Sabino, e dos Esportes, André Fufuca, que são filiados à federação União Progressistas, grupo formado por União Brasil e Progressistas. No início da semana, a federação anunciou ruptura total com o governo Lula, o que pode levar à saída dos dois ministros.

Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais, afirmou após o anúncio que ninguém é obrigado a ficar no governo. 

Desfile de 7 de Setembro

O desfile de 7 de Setembro de 2025 está baseado no mote de soberania e independência. "Brasil Soberano" é o slogan que estampa a fachada da tribuna de honra e brindes distribuidos para a população. 

 

 

Saiba Mais

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Jaqueline Fonseca

SUB-EDITOR I

Pós-graduada em jornalismo investigativo com 10 anos de experiência na cobertura política, econômica, judicial e local. Vencedora dos prêmios: Fenacor 2017, Fiero 2017 e MPRO 2016

Por Francisco Artur de Lima e Jaqueline Fonseca
postado em 07/09/2025 10:30 / atualizado em 07/09/2025 11:37
x