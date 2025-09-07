Com cargos ameaçados, Sabino e Fufuca acompanham desfile enquanto Haddad está ausente

No desfile de 7 de Setembro realizado neste domingo, chamou atenção a ausência do ministro da Fazenda Fernando Haddad enquanto ministros que estão com os cargos ameaçados participaram ao lado do presidente. Na tribuna de honra, onde foram ficaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a primeira-dama Janja da Silva, além de ministros de estado e o presidente da Câmara Hugo Motta, a ausência de Haddad foi sentida e despertou comentários.

Segundo a assessoria do ministro, Haddad não compareceu ao desfile porque está em São Paulo. A agenda oficial do ministro disponível no sistema da Controladoria Geral da União (CGU) está vazia para este domingo.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta também compareceu. Mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre faltou, assim como os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).



Entre os ministros que participaram do evento ao lado de Lula, foi registrada a presença dos titulares de pasta que estão com cargos ameaçados. É o caso do ministro do Turismo, Celso Sabino, e dos Esportes, André Fufuca, que são filiados à federação União Progressistas, grupo formado por União Brasil e Progressistas. No início da semana, a federação anunciou ruptura total com o governo Lula, o que pode levar à saída dos dois ministros.

Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais, afirmou após o anúncio que ninguém é obrigado a ficar no governo.

O desfile de 7 de Setembro de 2025 está baseado no mote de soberania e independência. "Brasil Soberano" é o slogan que estampa a fachada da tribuna de honra e brindes distribuidos para a população.