7 DE SETEMBRO

Motta acompanha 7 de Setembro; Alcolumbre e ministros do STF estão ausentes

Evento celebra a independência com os temas "Brasil dos Brasileiros", "COP30" e "Brasil do Futuro", reunindo autoridades, forças armadas e participação popular na Esplanada dos Ministérios

Autoridades presentes no desfile de 7 de Setembro - (crédito: ED Alves/CB/D.A Press)
Autoridades presentes no desfile de 7 de Setembro - (crédito: ED Alves/CB/D.A Press)

Ministros do governo Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta acompanham na manhã deste domingo (7/9), a cerimônia de comemoração do Dia da Independência. O desfile cívico-militar de 2025 tem como eixos temáticos “Brasil dos Brasileiros”, “COP30” e “Brasil do Futuro”, reforçando a mensagem de soberania nacional e perspectivas para o país.

Entre os presentes estão o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, acompanhado da esposa; o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva; o ministro da Casa Civil, Rui Costa; a ministra da Cultura Magareth Menezes; o ministro do Turismo, Celso Sabino; além do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que chegou ao lado da esposa e de seus filhos para acompanhar o desfile de perto, entre outros.

Ausências

Diferente do ano passado, os ministros do Supremo Tribunal Federal não compareceram ao desfile cívico-militar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre também não foi. Assim como o Ministro da Fazenda Fernando Haddad e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. 

  • As autoridades começaram a chegar à Esplanada dos Ministérios, em Brasília, onde acontece, na manhã deste domingo (7/9)
    As autoridades começaram a chegar à Esplanada dos Ministérios, em Brasília, onde acontece, na manhã deste domingo (7/9) Ed Alves/C.B/D.A/Press

O evento, com duração aproximada de duas horas, começou às 9h e destaca-se pela diversidade da programação. Além da apresentação tradicional das tropas das Forças Armadas — Marinha, Exército e Aeronáutica — e do sempre aguardado show da Esquadrilha da Fumaça, a festa traz novidades musicais e a presença de mascotes especiais que prometem encantar o público.

A população tem acesso gratuito às arquibancadas montadas ao longo da Esplanada. O desfile deste ano busca se consolidar não apenas como uma celebração cívica, mas como um espaço democrático e de ampla participação popular, simbolizando um Brasil soberano e comprometido com o futuro sustentável, em sintonia com os debates da COP30, que será realizada em novembro em Belém (PA).

 

Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Vanilson Oliveira e Fernanda Strickland
postado em 07/09/2025 09:22 / atualizado em 07/09/2025 09:27
