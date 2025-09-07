Desfile de 7 de Setembro de 2025 terá mascotes, orquestra inédita e mensagem de soberania

O público já marca presença no desfile de 7 de Setembro - (crédito: Minervino Junior/C.B/D.A/Press)

O Brasil celebra, neste domingo (7/9), a Independência do país com um desfile cívico-militar marcado por novidades e pelo resgate de símbolos nacionais. A cerimônia, que acontece na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, terá duração de cerca de duas horas, a partir das 9h, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros e autoridades. O acesso às arquibancadas é gratuito e foi liberado para o público a partir das 6h.

Sob o lema de um “Brasil Soberano”, o evento de 2025 foi estruturado em três eixos temáticos:

Brasil dos Brasileiros

COP30

Brasil do Futuro.

Além da tradicional participação das Forças Armadas e do espetáculo da Esquadrilha da Fumaça. A programação traz mascotes, apresentações culturais e a presença de estudantes e atletas. Entre os destaques, estão dois personagens que prometem atrair olhares, especialmente das crianças. O Curupira, mascote oficial da 30ª Conferência da ONU sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém (PA) em novembro, desfilará em um carro personalizado. Já o tamanduá-bandeira Labareda, símbolo nacional das ações de manejo do fogo, acompanhará os brigadistas florestais do Ibama, indígenas e comunidades tradicionais.

Outro momento inédito será a participação da banda sinfônica Neojibá (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia). Formada por jovens em situação de vulnerabilidade social, a orquestra executará o Hino da Independência, um dobrado militar, a canção Ponteio (Edu Lobo e Capinan) e encerrará com Aquarela do Brasil, em frente à tribuna presidencial.

Eixo 1: Brasil dos Brasileiros

Abrindo o desfile, integrantes formarão a palavra “S-O-B-E-R-A-N-I-A” com camisetas. Em seguida, duas bandeiras gigantes — uma do Brasil, de 140 m², e outra de 70 m², com os dizeres “Brasil Soberano” — serão estendidas no trajeto. Estudantes da rede pública do Distrito Federal carregarão a faixa “País Sem Fome” e desfilarão com camisetas amarelas, bonés do tema e bandeirinhas verde-amarelas.

Eixo 2: COP30 e meio ambiente

Além da presença do Curupira e de 196 alunos representando os países que participarão da conferência, o bloco contará com estudantes levando mudas de plantas, veículos de combate a incêndios e brigadistas uniformizados. O eixo reforça o papel do Brasil nas negociações climáticas globais e na proteção ambiental.

Eixo 3: Brasil do Futuro

Voltado para educação, saúde, esporte, ciência e infraestrutura, este trecho destacará programas e conquistas recentes. Entre eles:

Pé-de-Meia : estudantes beneficiados pelo programa que combate a evasão escolar.

: estudantes beneficiados pelo programa que combate a evasão escolar. Prêmio MEC : alunos premiados pelas melhores redações do Enem 2024.

: alunos premiados pelas melhores redações do Enem 2024. Bolsa Atleta : participação de esportistas, incluindo paralímpicos, apoiados pelo programa de patrocínio individual.

: participação de esportistas, incluindo paralímpicos, apoiados pelo programa de patrocínio individual. Novo PAC : trabalhadores civis e militares representando as obras do maior programa de investimentos em infraestrutura da história.

: trabalhadores civis e militares representando as obras do maior programa de investimentos em infraestrutura da história. Saúde : carretas do SUS do programa Agora Tem Especialistas, ambulâncias do SAMU e unidade móvel odontológica.

: carretas do SUS do programa Agora Tem Especialistas, ambulâncias do SAMU e unidade móvel odontológica. Vacinação: presença do Zé Gotinha, símbolo das campanhas nacionais de imunização, que levará o recado sobre a ampliação da vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos até dezembro de 2025.