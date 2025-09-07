InícioPolítica
7 DE SETEMBRO

Desfile de 7 de Setembro de 2025 terá mascotes, orquestra inédita e mensagem de soberania

Sob o lema de um "Brasil Soberano", o evento de 2025 foi estruturado em três eixos temáticos — Brasil dos Brasileiros, COP30 e Brasil do Futuro

O público já marca presença no desfile de 7 de Setembro - (crédito: Minervino Junior/C.B/D.A/Press)
O público já marca presença no desfile de 7 de Setembro - (crédito: Minervino Junior/C.B/D.A/Press)

O Brasil celebra, neste domingo (7/9), a Independência do país com um desfile cívico-militar marcado por novidades e pelo resgate de símbolos nacionais. A cerimônia, que acontece na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, terá duração de cerca de duas horas, a partir das 9h, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros e autoridades. O acesso às arquibancadas é gratuito e foi liberado para o público a partir das 6h.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Sob o lema de um “Brasil Soberano”, o evento de 2025 foi estruturado em três eixos temáticos:

  • Brasil dos Brasileiros
  • COP30
  • Brasil do Futuro.

Além da tradicional participação das Forças Armadas e do espetáculo da Esquadrilha da Fumaça. A programação traz mascotes, apresentações culturais e a presença de estudantes e atletas. Entre os destaques, estão dois personagens que prometem atrair olhares, especialmente das crianças. O Curupira, mascote oficial da 30ª Conferência da ONU sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém (PA) em novembro, desfilará em um carro personalizado. Já o tamanduá-bandeira Labareda, símbolo nacional das ações de manejo do fogo, acompanhará os brigadistas florestais do Ibama, indígenas e comunidades tradicionais.

Outro momento inédito será a participação da banda sinfônica Neojibá (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia). Formada por jovens em situação de vulnerabilidade social, a orquestra executará o Hino da Independência, um dobrado militar, a canção Ponteio (Edu Lobo e Capinan) e encerrará com Aquarela do Brasil, em frente à tribuna presidencial.

  • Eixo 1: Brasil dos Brasileiros

Abrindo o desfile, integrantes formarão a palavra “S-O-B-E-R-A-N-I-A” com camisetas. Em seguida, duas bandeiras gigantes — uma do Brasil, de 140 m², e outra de 70 m², com os dizeres “Brasil Soberano” — serão estendidas no trajeto. Estudantes da rede pública do Distrito Federal carregarão a faixa “País Sem Fome” e desfilarão com camisetas amarelas, bonés do tema e bandeirinhas verde-amarelas.

  • Eixo 2: COP30 e meio ambiente

Além da presença do Curupira e de 196 alunos representando os países que participarão da conferência, o bloco contará com estudantes levando mudas de plantas, veículos de combate a incêndios e brigadistas uniformizados. O eixo reforça o papel do Brasil nas negociações climáticas globais e na proteção ambiental.

  • Eixo 3: Brasil do Futuro

Voltado para educação, saúde, esporte, ciência e infraestrutura, este trecho destacará programas e conquistas recentes. Entre eles:

  • Pé-de-Meia: estudantes beneficiados pelo programa que combate a evasão escolar.
  • Prêmio MEC: alunos premiados pelas melhores redações do Enem 2024.
  • Bolsa Atleta: participação de esportistas, incluindo paralímpicos, apoiados pelo programa de patrocínio individual.
  • Novo PAC: trabalhadores civis e militares representando as obras do maior programa de investimentos em infraestrutura da história.
  • Saúde: carretas do SUS do programa Agora Tem Especialistas, ambulâncias do SAMU e unidade móvel odontológica.
  • Vacinação: presença do Zé Gotinha, símbolo das campanhas nacionais de imunização, que levará o recado sobre a ampliação da vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos até dezembro de 2025.

 

Saiba Mais

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Por Fernanda Strickland e Vanilson Oliveira
postado em 07/09/2025 09:01
x