7 de setembro: apoiadores de Bolsonaro pedem anistia irrestrita em manifestação

Bolsonaristas fazem ato pró-anistia em feriado do Dia da Independência - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na ação penal da tentativa de golpe de Estado, se reúnem na manhã deste domingo (7/9), dia da Independência do Brasil, em Brasília, para se manifestar em prol da anistia para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro 2023 e pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Os atos se concentram entre a Torre de TV e o Eixo Cultural Ibero-americano.

Na multidão, bolsonaristas colocaram cartazes em apoio a Bolsonaro, que está sendo julgado na Suprema Corte e também com pedidos de anistia "ampla, geral e irrestrita" aos condenados pelos ataques violentos que culminaram na depredação dos prédios dos três Poderes.

Além de bandeiras do Brasil, os manifestantes também levaram diversas bandeiras dos Estados Unidos e de Israel, e pediram ajuda do presidente dos EUA, Donald Trump, no processo que pode condenar Bolsonaro. Outras cidades brasileiras também registram manifestações da direita em defesa do ex-presidente.

Entre os presentes, estiveram os senadores Izalci Lucas (PL-DF) e Damares Alves (Republicanos-DF), os deputados federais Alberto Fraga (PL-DF), Mario Frias (PL-SP) e Bia Kicis (PL-DF), além do distrital Thiago Manzoni (PL).