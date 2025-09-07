Michelle chora em ato na Paulista e diz que prisão de Bolsonaro é "humilhação"

Michelle Bolsonaro discursou ao lado de apoiadores do ex-presidente em manifestação convocada para o 7 de setembro - (crédito: NELSON ALMEIDA / AFP)

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) discursou no ato bolsonarista realizado na Avenida Paulista, neste domingo (7/9). Ao lado do pastor Silas Malafaia e outros apoiadores do ex-presidente acusado de tentativa de golpe de Estado, Michelle foi às lágrimas e protestou contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.

“Não estão sendo dias fáceis”, disse emocionada no trio elétrico. “Estou tendo que me desdobrar como mãe, como esposa, como presidente do PL”. Ela também declarou que sofre perseguição política e religiosa.

"Cuido da alimentação dele, oro. Trago a memória dele que ele é o maior líder da direita de uma nação", disse Michelle sobre o marido.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília e não pode participar de atos públicos ou utilizar as redes sociais, após decisão do ministro Alexandre de Moraes em 4 de agosto. O julgamento no Superior Tribunal Federal (STF) começou na última terça-feira (2). A ex-primeira dama classificou a prisão como uma “humilhação” e disse que confia na justiça divina.

“Eu vejo policiais na outra esquina vigiando os policiais que estão vigiando a minha casa”, afirma. “Eu vejo a minha casa sendo violada. A minha filha de 14 anos tendo que ir pra escola e, todos os dias, ter que abrir o carro para a polícia verificar se tem alguém dentro. Todos os dias quando eu saio tem que revistar o meu carro”.

No dia 30 de agosto, Moraes determinou que a Polícia Penal do Distrito Federal intensificasse a vigilância no condomínio onde Bolsonaro mora. Veículos que deixam a residência do ex-presidente são revistados e a área externa da casa é monitorada por risco de fuga.

“Um homem com 70 anos, com sequelas de uma facada e que recentemente passou por uma cirurgia de 12 horas. Como que um homem desses vai pular o muro?”, disse Michelle, que também cobrou respostas pelo atentado à faca sofrido por Bolsonaro em 2018. Um inquérito da Polícia Federal, concluído em 2020, apontou Adélio Bispo como o único autor do ataque.

Em tom messiânico, Michelle Bolsonaro pediu aos apoiadores que não desistam e chamou os manifestantes de “exército de homens e mulheres de bem”. A ex-primeira dama terminou o discurso reproduzindo um áudio de Jair Bolsonaro disponível na internet. “Deus, pátria e família”, brada Jair Bolsonaro, hoje inelegível, no áudio.

