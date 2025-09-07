Damares reaparece em ato pró-anistia e pede "esperança" a bolsonaristas

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) participou de uma manifestação organizada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, neste domingo (7/9), dia comemoração da Independência do Brasil. A parlamentar, que anunciou em 27 de agosto que luta contra o câncer de mama, discursou aos manifestantes presentes no ato, no Eixo Cultural Ibero-americano.

Damares conclamou os apoiadores a manter a esperança acesa e disse que “falta muito pouco”, fazendo referência às pautas defendidas pela oposição, como a anistia aos presos pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023, além do pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

“Há um ano atrás, nós não tínhamos uma (Lei) Magnitsky, nós não tínhamos três comissões no Senado e a vice-presidência do Senado. Não tínhamos a presidência e a relatoria da CPMI do INSS, não tínhamos a CPI dos Correios e nós não tínhamos o povo com coragem de novo nas ruas. Nós estamos voltando”, disse.

A senadora citou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado pelo STF por participação de suposta trama de golpe, no final de 2022. A decisão deve sair nesta próxima semana.

“Acreditem: o jogo mudou. As verdades estão sendo reveladas. É uma questão de tempo. Aguardem. Todo mundo junto, unidos em oração. E o recado é o seguinte: o Brasil é nosso, o Brasil é democrático, o Brasil é de Jesus. E o recado é o seguinte: volta Bolsonaro”, acrescentou.

Antes da senadora, o ex-ministro da Cultura Mário Frias também marcou presença no palanque e disse que eleição sem Bolsonaro é “golpe”. O ex-chefe do Planalto está inelegível até 2030, por abuso de poder político e econômico nas comemorações do Bicentenário da Independência.

“Qual crime Bolsonaro cometeu? Ele disse uma frase durante a pandemia e foi muito criticado por isso. Ele disse: nossa liberdade é sagrada e vale mais do que a nossa própria vida. Quero dar um recado para todos esses que acham que vão mandar no Brasil: nós não temos medo de vocês. A vontade do povo de uma democracia se apresenta em uma eleição. E eleição sem Bolsonaro neste país é golpe”, disse Frias.

Além de Brasília, outras capitais do país também recebem atos organizados por apoiadores do ex-presidente, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Goiânia. Em São Paulo, a concentração está prevista para iniciar às 15h na Avenida Paulista e deve contar com a presença do governador do estado, Tarcísio de Freitas, além da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro e outros líderes da oposição.

