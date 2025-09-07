Nikolas ataca Pacheco e Alcolumbre no 7 de setembro: 'Covardes'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi a principal atração da manifestação do Dia da Independência na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, neste domingo (7/9). Em seu discurso, o parlamentar fez ataques duros aos presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e ao senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), os chamando de "covardes" por supostamente endossarem o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nikolas reclamou de falas de Alcolumbre, que resiste à ideia de pautar o impeachment do magistrado, mesmo com mais da metade da Casa Alta assinando o pedido que pode dar início ao processo. "O Senado tem uma figura que se não pautar o impeachment de Moraes, vai entrar para o rol dos maiores covardes que o Brasil já teve", disse.

O bolsonarista também afirmou, que "nesse rol de covardes", o primeiro da fila seria Pacheco, pela sua posição de resistência aos pedidos de impeachment quando ele estava no comando do Senado. Nikolas também associou a imagem do senador mineiro ao do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que o apoia na disputa pelo governo de Minas Gerais em 2026.

"Infelizmente, nesse rol o primeiro é Rodrigo Pacheco, que agora está colado no Lula nos chamando de extremistas por pedir anistia. Nós não somos extremistas por pedir anistia, você que é um canalha", emendou.

O Estado de Minas procurou a assessoria do senador Rodrigo Pacheco para comentar as declarações do deputado, mas até o momento não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação do parlamentar.

Apesar de falar sobre Pacheco, Nikolas focou seus esforços contra Alcolumbre. O parlamentar reclamou da fala do presidente do Senado que teria dito que, mesmo com 81 assinaturas, não pautaria o impeachment de Moraes. O deputado mineiro disse que fará uma campanha contrária contra o senador em 2026, caso essa postura continue.