Advogado de empresas de Trump ironiza 7 de setembro de Lula: "Ninguém apareceu"

Martin de Luca atua como advogado da Trump Media e da plataforma Rumble - (crédito: Reprodução/Youtube)

O norte-americano Martin De Luca, que atua como advogado da plataforma de vídeos Rumble e da Trump Media & Technology Group, empresas de comunicação do presidente dos Estados Unidos , Donald Trump, usou sua conta no X (antigo Twitter) para fazer novas críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na publicação, ele condenou o desfile de 7 de Setembro com a presença de Lula, na Esplanada dos Ministérios.

De Luca repostou a publicação do presidente Lula e deixou um comentário. “A conta oficial de Lula publicou fotos do desfile do Dia da Independência hoje. Notável pelos closes das fotos... que limitam a visibilidade do fato de que ninguém apareceu. Triste”, disse o norte-americano.

A expressão de evento “esvaziado” também foi adotada por representantes da direita brasileira. No entanto, cerca de 80 mil pessoas estiveram na Esplanada dos Ministérios para comemorar o feriado.

De acordo com o Palácio do Planalto, 45 mil pessoas estiveram na área do desfile. E mais 35 mil estiveram em outras tendas espalhadas pela Esplanada, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do DF.

Após o desfile cívico, o presidente Lula rebateu os ataques estrangeiros, indicando as últimas sanções que o país enfrentou com o tarifaço dos Estados Unidos.

“Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro. Mantemos relações amigáveis com todos os países, mas não aceitamos ordens de quem quer que seja. O Brasil tem um único dono: o povo brasileiro”, ressaltou Lula.