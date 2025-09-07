Gilmar Mendes rebate críticas de Tarcísio e nega autoritarismo no Judiciário

Ministro Gilmar Mendes e governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas - (crédito: Gustavo Moreno/STF e NELSON ALMEIDA / AFP)

O ministro Gilmar Mendes, do Superior Tribunal Federal (STF), fez uma publicação no X, antigo Twitter, neste domingo (7/9), em defesa do Judiciário e contra críticas feitas em manifestações bolsonaristas. Na publicação, o decano da Corte não cita nominalmente Tarcísio de Freitas, mas responde as críticas feitas pelo governador de São Paulo em ato na Avenida Paulista.

“Não há no Brasil “ditadura da toga”, tampouco ministros agindo como tiranos”, declarou Gilmar Mendes. Em ato na Paulista, Tarcísio declarou que “ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país".

“O que o Brasil não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo da sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo”, escreve Gilmar. O decano também afirma que crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão e que cabe às instituições puni-los para que não se repitam.

“Se quisermos falar sobre os perigos do autoritarismo, basta recordar o passado recente de nosso país: milhares de mortos em uma pandemia, vacinas deliberadamente negligenciadas por autoridades, ameaças ao sistema eleitoral e à separação de Poderes, acampamentos diante de quartéis pedindo intervenção militar, tentativa de golpe de Estado com violência e destruição do patrimônio público, além de planos de assassinato contra autoridades da República”, declara.

Confira a íntegra da publicação

No Dia da Independência, é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil “ditadura da toga”, tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do… — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) September 7, 2025