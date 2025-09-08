InícioPolítica
Escândalo do INSS

CPI do INSS vai ouvir Carlos Lupi sobre fraudes em aposentadorias

Ex-ministro da Previdência presta esclarecimentos nesta segunda (8/9) sobre sua gestão e as medidas adotadas contra desvios bilionários no INSS

Lupi pediu demissão em 2 de maio, nove dias depois de a Polícia Federal deflagrar uma operação que revelou fraudes bilionárias em aposentadorias e pensões. - (crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil )
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve ouvir nesta segunda-feira (8/9), às 16h, o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi, que deverá prestar esclarecimentos sobre sua gestão entre 2023 e 2025 e as ações adotadas para combater irregularidades no instituto.

Lupi pediu demissão em 2 de maio, nove dias depois de a Polícia Federal deflagrar uma operação que revelou fraudes bilionárias em aposentadorias e pensões. A investigação da PF, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), aponta que o esquema pode ter desviado cerca de R$ 6,3 bilhões. O ex-ministro afirma não ter ligação com os crimes e insiste que seu nome não aparece nas apurações.

A pressão política aumentou após a operação, especialmente porque o então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto — aliado de Lupi —, foi afastado do cargo em razão das suspeitas. No período entre a operação e sua saída, o ministro enfrentou forte desgaste dentro do governo.

Mesmo antes da revelação das fraudes, a gestão de Lupi já era alvo de críticas pela dificuldade em reduzir as filas de perícias médicas, promessa feita no início do governo Lula. A CPMI busca agora esclarecer quais providências foram tomadas enquanto ele esteve no comando da Previdência e se houve falhas de gestão que contribuíram para a expansão das irregularidades.

