InícioPolítica
BOLSONARISMO

Rui Costa critica declaração de Tarsísio sobre STF: "Se perdeu completamente"

Ministro da Casa Civil alegou que o governador de SP atacou o Supremo para se aproximar do eleitorado bolsonaristas

"O que nós vimos ontem é uma pessoa, me desculpe, desequilibrada", afirmou o ministro da Casa Civil sobre Tarcísio. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, criticou, nesta segunda-feira (8/9), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo Rui, o chefe do Executivo paulista se perdeu em um personagem com o objetivo de se aproximar do eleitorado bolsonarista.

"Olha, o governador de São Paulo, ele vinha tocando e governando o estado de São Paulo, dialogando aqui com o presidente Lula. A questão é que ele se perdeu completamente (nas manifestações bolsonaristas) e começou a atacar instituições de forma desequilibrada. Isso não corresponde ao governador do maior estado brasileiro", disse Rui Costa.

O ministro reforçou críticas a postura do governador no ato na Avenida Paulista. "O que nós vimos ontem é uma pessoa, me desculpe, desequilibrada, atacando o ministro da Suprema Corte, atacando as instituições do país", disse.  

"O que nós vimos ontem é uma pessoa, me desculpe, desequilibrada, atacando o ministro da Suprema Corte, atacando as instituições do país",

As críticas a Tarcísio ocorreram durante entrevista ao canal de TV Globonews. Na conversa, o ministro da Casa Civil ainda desejou "calma" ao governador de São Paulo. "Então Tarciso, é mais importante calma essa hora. Eu sei a pressão que deve estar fazendo em você", afirmou Rui.

No domingo (7/9), Tarcísio subiu o tom contra o STF em discurso realizado em ato bolsonarista na Avenida Paulista. O principal alvo do governador foi o ministro Alexandre de Moraes. "Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país", disse. 

No ato, Tarcísio também defendeu anistia "ampla" para os condenados pelos atos golpistas.

Saiba Mais

 

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 08/09/2025 19:52 / atualizado em 08/09/2025 19:54
x