Rui Costa critica declaração de Tarsísio sobre STF: "Se perdeu completamente"

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, criticou, nesta segunda-feira (8/9), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo Rui, o chefe do Executivo paulista se perdeu em um personagem com o objetivo de se aproximar do eleitorado bolsonarista.

"Olha, o governador de São Paulo, ele vinha tocando e governando o estado de São Paulo, dialogando aqui com o presidente Lula. A questão é que ele se perdeu completamente (nas manifestações bolsonaristas) e começou a atacar instituições de forma desequilibrada. Isso não corresponde ao governador do maior estado brasileiro", disse Rui Costa.

O ministro reforçou críticas a postura do governador no ato na Avenida Paulista. "O que nós vimos ontem é uma pessoa, me desculpe, desequilibrada, atacando o ministro da Suprema Corte, atacando as instituições do país", disse.

As críticas a Tarcísio ocorreram durante entrevista ao canal de TV Globonews. Na conversa, o ministro da Casa Civil ainda desejou "calma" ao governador de São Paulo. "Então Tarciso, é mais importante calma essa hora. Eu sei a pressão que deve estar fazendo em você", afirmou Rui.

No domingo (7/9), Tarcísio subiu o tom contra o STF em discurso realizado em ato bolsonarista na Avenida Paulista. O principal alvo do governador foi o ministro Alexandre de Moraes. "Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país", disse.

No ato, Tarcísio também defendeu anistia "ampla" para os condenados pelos atos golpistas.