Defesa pede liberação para Bolsonaro fazer procedimento médico após julgamento

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protocolou, nesta segunda-feira (8/9), um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o ex-mandatário seja autorizado a se deslocar até o Hospital DF Star, em Brasília, no próximo domingo (14/9). O objetivo é a realização de um procedimento dermatológico para retirada de lesões na pele.

Segundo relatório médico anexado ao processo, a intervenção não exigirá internação, e a alta deve ser concedida no mesmo dia.



“Jair Messias Bolsonaro, já qualificado nos autos em epígrafe, por seus advogados que esta subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência requerer autorização para deslocamento a fim de se submeter a procedimento médico no Hospital DF Star, no dia 14/09/2025, conforme relatório médico anexo”, registra o pedido.

Prisão domiciliar

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por decisão de Moraes, que entendeu haver descumprimento das medidas cautelares impostas em julho — entre elas, a proibição de uso das redes sociais.

A defesa nega a violação e já solicitou a revogação da medida, alegando que o ex-presidente tem colaborado com as investigações e comparecido a todos os atos processuais.



Semana decisiva

O pedido ocorre em uma semana considerada crucial para o futuro político e jurídico de Bolsonaro. Nesta terça-feira (9/9), a Primeira Turma do STF retoma o julgamento do ex-presidente e de outros sete acusados de tentativa de golpe de Estado.

A análise será retomada com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, e a expectativa é de que o julgamento seja concluído até sexta-feira (12/9).