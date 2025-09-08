InícioPolítica
Julgamento

Defesa pede liberação para Bolsonaro fazer procedimento médico após julgamento

Pedido ocorre na mesma semana em que STF retoma julgamento por tentativa de golpe de Estado. Procedimento dermatológico não exige internação e alta deve ser concedida no mesmo dia

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por decisão de Moraes - (crédito: AFP)
Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por decisão de Moraes - (crédito: AFP)

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protocolou, nesta segunda-feira (8/9), um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o ex-mandatário seja autorizado a se deslocar até o Hospital DF Star, em Brasília, no próximo domingo (14/9). O objetivo é a realização de um procedimento dermatológico para retirada de lesões na pele.

Segundo relatório médico anexado ao processo, a intervenção não exigirá internação, e a alta deve ser concedida no mesmo dia.

“Jair Messias Bolsonaro, já qualificado nos autos em epígrafe, por seus advogados que esta subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência requerer autorização para deslocamento a fim de se submeter a procedimento médico no Hospital DF Star, no dia 14/09/2025, conforme relatório médico anexo”, registra o pedido.

Prisão domiciliar

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por decisão de Moraes, que entendeu haver descumprimento das medidas cautelares impostas em julho — entre elas, a proibição de uso das redes sociais.

A defesa nega a violação e já solicitou a revogação da medida, alegando que o ex-presidente tem colaborado com as investigações e comparecido a todos os atos processuais.

Semana decisiva

O pedido ocorre em uma semana considerada crucial para o futuro político e jurídico de Bolsonaro. Nesta terça-feira (9/9), a Primeira Turma do STF retoma o julgamento do ex-presidente e de outros sete acusados de tentativa de golpe de Estado.

A análise será retomada com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, e a expectativa é de que o julgamento seja concluído até sexta-feira (12/9).

Saiba Mais

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 08/09/2025 15:55
x