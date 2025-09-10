Advogado diz que Bolsonaro está bastante chateado: "Não tem como não estar"

o advogado Celso Vilardi reforçou, em conversa com jornalistas nesta quarta-feira (10/9) a tese de que Bolsonaro não teve participação direta nos atos golpistas - (crédito: Gustavo Moreno/SCO/STF)

O advogado Celso Vilardi, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou nesta quarta-feira (10/9) que mantém expectativa em relação ao voto do ministro Luiz Fux, no julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado. “Se não tivesse esperança eu não estaria aqui”, declarou, antes da retomada da sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Até o momento, o placar está em 2 a 0 pela condenação de oito réus envolvidos no caso.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Vilardi disse que esteve em contato com Bolsonaro e relatou o estado de espírito do ex-presidente. “Falamos com ele, está bastante chateado, evidentemente. Não tem como não estar”, disse. Segundo o advogado, a defesa reconhece a gravidade do processo, mas ainda aposta em uma possível divergência no voto de Fux.

Em conversa com jornalistas, o advogado reforçou que a defesa sustenta a tese de que Bolsonaro não teve participação direta nos atos golpistas. “A gente tem uma convicção e vamos esperar o voto do ministro. Tem uma defesa posta e acho que temos esperança, sim”, afirmou. Questionado sobre a possibilidade de pedir vista ou buscar medidas adicionais, Vilardi evitou antecipar estratégias, afirmando que é preciso acompanhar o desfecho da votação.

O julgamento na Primeira Turma tem atraído atenção pela possibilidade de consolidar a jurisprudência do STF em relação às acusações de tentativa de golpe. O posicionamento de Fux é visto como crucial para indicar se haverá espaço para divergência ou se a tendência de condenação será mantida. Até aqui, os votos proferidos reforçaram a responsabilidade dos acusados pela articulação dos atos de 8 de janeiro.