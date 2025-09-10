"Se não tivesse esperança eu não estaria aqui", diz advogado de Bolsonaro

O advogado Celso Vilardi, que representa a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse aguardar pelo voto do ministro Luiz Fux. "Se não tivesse esperança eu não estaria aqui", disse Vilardi. O advogado também afirmou que falou com Bolsonaro e disse que o ex-presidente está "chateado". A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento nesta quarta-feira (10/9). Até o momento, o placar está 2 a 0 pela condenação dois oito réus.
Na terça-feira (9/9), votaram os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flavio Dino. Os ministros Cristiano Zanin e Cármen Lúcia votam depois de Fux.
A maioria de votos pela condenação ou absolvição ocorrerá com três dos cinco votos da Primeira Turma do STF. A prisão dos réus que forem condenados não vai ocorrer de forma automática, e sim apenas após a análise dos recursos contra a condenação.
O voto de Fux é esperado com bastante expectativa, pois ele pode formar a maioria pela condenação dos réus ou apresentar divergências do relator, o ministro Alexandre de Moraes.
Fux já apresentou diversas discordâncias de Moraes em relação à dosimetria das penas relacionadas aos condenados do 8 de Janeiro e ao julgamento restrito à Primeira Turma. O ministro também foi o único a votar contra a imposição de tornozeleira eletrônica a Bolsonaro.
Aline GouveiaRepórter
Jornalista formada pelo Centro Universitário IESB. Apaixonada por boas histórias e interessada em pautas sobre saúde mental e direitos humanos.