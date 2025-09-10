Presa na Itália, Zambelli participa de audiência na CCJ da Câmara

Zambelli foi condenada à perda do mandato parlamentar, que está em análise na Câmara - (crédito: Reprodução/Dailymotion)

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) vai participar, por videoconferência, de uma reunião na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (10/9), a partir das 10h. A informação foi confirmada pelo advogado e pelo filho de Zambelli, Fábio Pagnozzi e João Zambelli, respectivamente.



Zambelli está presa na Itália, onde aguarda o julgamento de processo de extradição para o Brasil. Ela e o hacker Walter Delgatti foram condenados pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. A deputada também foi condenada à perda do mandato parlamentar, que está em análise na Câmara.



Zambelli foi autorizada a participar a participar dos depoimentos do hacker Walter Delgatti Neto e o especialista em coleta e preservação de provas digitais Michel Spiero. Ambos são testemunhas no processo contra a deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP).

Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão em regime fechado por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Além disso, ela também foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a cinco anos e três meses de cadeia pelo crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma.

O Regimento Interno da Câmara diz que um parlamentar pode perder o mandato ao ter condenação criminal em sentença transitada em julgado. A representação é encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, observadas as seguintes normas:

recebida e processada na comissão, será fornecida cópia da representação ao deputado, que terá o prazo de cinco sessões para apresentar defesa escrita e indicar provas;

se a defesa não for apresentada, o Presidente da Comissão nomeará defensor dativo para oferecê-la no mesmo prazo;

apresentada a defesa, a Comissão procederá às diligências e à instrução probatória que entender necessárias, findas as quais proferirá parecer no prazo de cinco sessões, concluindo pela procedência da representação ou pelo arquivamento desta; procedente a representação, a Comissão oferecerá também o projeto de resolução no sentido da perda do mandato;

o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, uma vez lido no expediente, publicado no Diário da Câmara dos Deputados e distribuído em avulsos, será incluído em Ordem do Dia do Plenário.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular