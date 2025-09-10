CCJ ouve Delgatti em processo contra Zambelli, que segue presa na Itália

"Ela queria que eu conseguisse comprovar que o sistema era violável, pois queria desacreditar o discurso da época sobre a segurança do sistema de Justiça e do TSE", afirmou Delgatti - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados iniciou, nesta quarta-feira (10/9), a fase de oitivas no processo que envolve a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP). A sessão, conduzida pelo relator, deputado Diogo Garcia (Republicanos-PR), começou às 11h30 e contou com o depoimento, por videoconferência, de Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker de Araraquara.

Também está prevista a participação do especialista em provas digitais Michel Spiero, e de Zambelli, que está presa na Itália e aguarda julgamento de extradição.

No depoimento, Delgatti confirmou que realizou invasões a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entre 2022 e 2023 a pedido da deputada. Segundo ele, o objetivo de Zambelli era fragilizar a confiança nos sistemas de Justiça e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O hacker, que está preso desde agosto de 2023, relatou ter se encontrado com a parlamentar em agosto de 2022, em um hotel, ocasião em que trocaram contatos. Segundo o depoimento, Zambelli pediu inicialmente que ele cuidasse da segurança de seu gabinete, mas depois passou a solicitar invasões a órgãos, como Superior Tribunal Federal (STF) e TSE.

“Ela queria que eu conseguisse comprovar que o sistema era violável, pois queria desacreditar o discurso da época sobre a segurança do sistema de Justiça e do TSE”, afirmou Delgatti.

O depoente afirmou ainda que, a pedido da deputada, chegou a produzir um despacho falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, utilizando o acesso obtido ao sistema do CNJ. Ele também revelou que recebeu ajuda financeira de Zambelli, que teria prometido um emprego como forma de apoio, mas não cumpriu a promessa.

Alteração de registros

Um ponto discutido na audiência foi a criação do usuário “Adolfo Majado Filho” nos sistemas do CNJ. O hacker, porém, afirmou que adulterou os registros de data para dificultar a detecção da invasão, garantindo que a conta foi criada apenas em 2023.

Contexto

No depoimento, Delgatti também resgatou episódios anteriores de sua trajetória como hacker, citando a Operação Spoofing, quando acessou mensagens da Lava Jato a partir do Telegram de um procurador em Araraquara (SP), sua cidade natal. Ele reforçou que não havia ligação de Zambelli com esses fatos e que só se aproximou da deputada em 2022.

Próximos passos

O processo contra Carla Zambelli tramita na CCJ sob a Representação nº 2/25 e, após análise na comissão, seguirá para decisão do plenário da Câmara. A deputada segue detida em território italiano, aguardando a definição sobre sua extradição para o Brasil.

Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão em regime fechado pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à perda de mandato parlamentar, decisão que será analisada pela Câmara. Além disso, ela cumpre outra condenação de cinco anos e três meses determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com uso de arma. Delgatti, também condenado, responde pelo crime de falsidade ideológica.

