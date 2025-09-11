'A melhor mãe do mundo': Lula assiste ao filme com ministros e artistas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanhou a exibição do filme 'A melhor mãe do mundo' no Palácio do Alvorada, na noite desta quarta-feira (10/9). Intitulada 'Cine Alvorada', a sessão na casa presidencial contou com a participação de ministros do governo e de parte do elenco do longa como os artistas Seu Jorge e Luedji Luna.
Antes de começar o filme, Lula e os convidados conversaram com jornalistas. No discurso, o presidente destacou políticas sociais e enfatizou o que chamou de "orgulho" em trazer catadores de papel ao palácio para acompanhar o filme.
"Os povos pobres desse país são tratados como se fossem figuras invisíveis e, em outros casos, são figuras invisíveis e desprezíveis porque reivindicam a saúde, reivindicam a comida, reivindicam a carne", afirmou Lula, ao refletir sobre o fato de o filme' A melhor mãe do mundo' tratar de uma catadora de materiais recicláveis que foge de uma relação abusiva, levando seus filhos numa carroça.
Entre os ministros que participaram do Cine Alvorada, Margareth Menezes, da Cultura; Marina Silva, do Meio Ambiente; Anielle Franco, da Igualdade Racial; Márcia Lopes do Ministério das Mulheres; e Márcio Macedo, Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República.