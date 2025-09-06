Lula recebe elenco de filme brasileiro "Malês" no Cine Alvorada hoje

20.02.2025 - Entrevista para a Rádio Tupi FM, do Rio de Janeiro Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista para a Rádio Tupi FM, do Rio de Janeiro. Palácio da Alvorada, Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe hoje (6/9) o elenco do filme "Malês" no Cine Alvorada às 18h. A sala fica dentro do palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República e teve exibições recentes de "Ainda estou aqui" e "O agente secreto". Os atores do longa Antônio Pitanga, Camila Pitanga, Samira Carvalho, Rodrigo de Odé, Heraldo de Deus e Edvana Carvalho foram convidados e assistirão ao filme junto à Lula e mais convidados, a lista deve ser divulgada até o horário da sessão.

O longa estreará em 2 de outubro e contará também com uma exibição gratuita ao pública neste domingo (7/9) no Cine NAVE, no Nave Brasília SHIN Qi 1, CJ 8, Casa 20, no Lago Norte. A exibição da pré-estreia será às 19h e contará com um debate com a presença de Antônio Pitanga e da atriz Samira Carvalho, após o filme.

Malês



O filme "Malês" será lançado dia 2 de outubro nos cinemas e mostra as difíceis condições de vida de homens e mulheres negros na Bahia do século 19 que lideraram a Revolta dos Malês, maior levante organizado por pessoas escravizadas do Brasil. Organizado por africanos muçulmanos, chamados de malês, o levante mobilizou a população negra de Salvador em 1835 e, após seu fracasso, foi um marco no aumento da repressão a pessoas negras escravizadas.

