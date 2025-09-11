Lula e chanceler alemão defendem acordo Mercosul-UE em telefonema

Segundo o governo alemão, Lula e Merz concordaram em atuar para ratificar e assinar o acordo Mercosul-UE o mais rapidamente possível. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone nesta quinta-feira (11/9) com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. Durante a ligação, ambos destacaram a importância das relações bilaterais e se comprometeram a atuar pela assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia o mais rápido possível.

Lula e Merz também se comprometeram a ampliar a relação comercial entre os dois países. A ligação foi divulgada pelo governo alemão, e confirmada em seguida pelo Planalto.

“O chanceler celebrou as boas relações entre Alemanha e Brasil. O Brasil é um importante parceiro da Alemanha na região, tanto bilateralmente como sendo o atual presidente do Mercosul”, disse nota emitida pelo governo alemão.

“A discussão focou em aprofundar ainda mais as relações econômicas entre os dois Estados. Ambos concordaram em defender a rápida ratificação e implementação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia”, acrescentou o texto.

Governo quer acordo ainda em 2025

Em nota própria, o Palácio do Planalto afirmou que a conversa durou cerca de meia hora, e que os dois líderes apoiam que a assinatura ocorra "ainda em 2025". Também defenderam o compromisso dos dois blocos com o multilateralismo e o respeito às regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).

O acordo está atualmente em análise pela Comissão Europeia e precisa ser aprovado por todos os países membros. O governo brasileiro espera finalizar o tratado ainda este ano, durante a presidência brasileira do Mercosul. A expectativa é que o tratado seja assinado durante a cúpula do bloco, em dezembro.



Já sobre a cooperação bilateral, o Planalto afirmou que Lula e Merz combinaram em realizar em 2026 a terceira Reunião de Consultas Intergovernamentais de Alto Nível. Lula confirmou ainda a participação do Brasil, também no ano que vem, da Feira Industrial de Hannover.

O presidente da República também ressaltou a importância da COP 30, realizada em novembro, para o avanço da discussão sobre mudanças climáticas e a adoção de metas ambiciosas. Merz, por sua vez, não confirmou presença, e apenas disse que a Alemanha estará representada "em alto nível" na COP.