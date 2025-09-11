STF forma maioria para condenar Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quinta-feira (11/9), para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. O placar está 3 a 1, com o voto da ministra Cármen Lúcia.
"Eu considero que se caracteriza a prática desses crimes, como também a dizer dos crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado", disse a ministra.
O colegiado também tem maioria para condenar Bolsonaro por tentativa de golpe e dano qualificado. A magistrada destacou a quantidade de provas obtidas e apontou o ex-chefe do Planalto era o líder da organização criminosa, que tinha como objetivo perpetuação dele no poder e rompimento da democracia.
"O panorama fático e normativo está devidamente demonstrado. Neste caso, está comprovada a violência e a grave ameaça. A prova produzida durante a instrução processual, além das provas documentais, para mim comprovam essa materialidade. A organização documentou quase todas as fases da empreitada”, disse.
Assista o julgamento
Núcleo 1
A Primeira Turma julga o chamado “núcleo crucial” da tentativa de golpe. Segundo a acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR), os envolvidos atuaram para desacreditar o sistema eleitoral, incitar ataques a instituições democráticas e articular medidas de exceção. Caso sejam condenados às penas máximas, podem pegar até 43 anos de prisão.
Leia também: Cármen Lúcia rejeita tese de cerceamento de defesa de Bolsonaro e aliados
Além de Bolsonaro, são réus na ação penal os ex-ministros Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, além de Anderson Torres; do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ); do ex-comandante da Marinha Almir Garnier; e do tenente-coronel Mauro Cid.
Saiba Mais
- Política Seif defende ex-presidente do INSS e acusa governo de ignorar fraudes
- Política Cármen Lúcia mantém competência do STF em julgamento de Bolsonaro e delação de Cid
- Política Cármen Lúcia cita o francês Victor Hugo em voto: "Mal feito para o bem continua sendo mal"
- Política Dino lamenta morte de Charlie Kirk nos EUA e diz que anistia não traz paz
- Política Cármen Lúcia rejeita tese de cerceamento de defesa de Bolsonaro e aliados
- Política 'INSS tem autonomia, mas precisa ser acompanhado de perto', diz ex-presidente