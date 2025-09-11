Cármen Lúcia aponta Mauro Cid como autor de crimes no 8 de janeiro

No voto proferido no julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, a ministra Cármen Lúcia afirmou que a participação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente, está amplamente comprovada nos autos.
A magistrada ressaltou que ele não foi apenas um observador, mas um agente ativo da organização criminosa. “Não se sustenta a afirmação de que atuou como mero espectador. Houve participação efetiva, com práticas criminosas devidamente comprovadas”, declarou.
Segundo a ministra, a colaboração premiada de Cid admite o envolvimento em diferentes etapas da articulação golpista, incluindo a produção de provas falsas contra o sistema eleitoral.
Ela destacou que os registros de comunicações, documentos e diálogos extraídos de seu celular comprovam a sintonia com outros integrantes da organização, como Jair Bolsonaro e Augusto Heleno. “Ele garantiu a circulação de documentos, orientou ações e manteve interlocução com manifestantes”, afirmou.
Cármen Lúcia frisou que não se tratava apenas de "bravatas ou conversas de bar", mas de condutas concretas que se enquadram nos tipos penais imputados. Entre elas, a magistrada mencionou a participação em reuniões, o repasse de informações estratégicas e até a solicitação de recursos financeiros para manter o movimento.
Para ela, o conjunto probatório demonstra que Cid estava inserido de forma consciente e voluntária na dinâmica criminosa.
Ao encerrar sua análise, a ministra reconheceu a validade da colaboração premiada firmada por Cid, mas reforçou que isso não o isenta das responsabilidades criminais. “Ele atuou verdadeiramente como um dos autores dos crimes praticados. A dosimetria da pena e a adequação da concessão dos benefícios serão avaliadas no momento oportuno”, concluiu.
