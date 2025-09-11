Lindbergh sobre condenação de Bolsonaro: "Brasil se encontrando com a sua história"

"Esse é o momento em que o Brasil está dizendo: golpe de Estado é crime. Jair Bolsonaro está condenado", afirmou Lindbergh - (crédito: Bruno Spada/Câmara)

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), comemorou a maioria formada no Supremo Tribunal Federal (STF) pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Para ele, o país vive um momento de reparação histórica. “Depois da ameaça à democracia, dos ataques ao sistema eleitoral e do 8 de janeiro, esse dia o Brasil tá se encontrando com a sua história”, disse.

O deputado destacou que, pela primeira vez, militares envolvidos em uma trama golpista estão sendo responsabilizados judicialmente. Ele fez referência às vítimas da ditadura militar, lembrando Rubens Paiva, Vladimir Herzog e Zuzu Angel. “Esse é o momento em que o Brasil está dizendo: golpe de Estado é crime. Jair Bolsonaro está condenado”, afirmou, ao agradecer o voto da ministra Cármen Lúcia, que classificou como decisivo.

Lindbergh também fez um apelo às instituições para que recebam o julgamento como um marco de reafirmação democrática. Segundo ele, não há mais espaço para votar projetos que relativizem os ataques que culminaram no 8 de janeiro de 2023. “Esse projeto da anistia, depois de hoje, tem que ser definitivamente enterrado. Não dá para aceitar uma votação depois desse julgamento histórico”, declarou.

O parlamentar ainda criticou o posicionamento do ministro Luiz Fux, que defendeu a anulação do processo, mas reconheceu a gravidade da chamada “Operação Punhal Verde-Amarelo”. Para Lindbergh, o contraste entre os votos mostra a força da decisão desta quarta-feira. “Ontem foi um dia sombrio, mas hoje é um dia de celebração. O voto da ministra Cármen Lúcia foi contundente e a intervenção do ministro Alexandre de Moraes, demolidora. Bolsonaro finalmente condenado. É a vitória da democracia brasileira”, concluiu.