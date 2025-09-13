Lula e ministros participam de mutirão no Hospital Universitário de Brasília

Além do chefe do executivo, estiveram presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Alexandre Padilha, da Saúde, Camilo Santana, da Educação, e a primeira-dama Janja da Silva - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanhou, neste sábado (13/9), mutirão de atendimentos no Hospital Universitário de Brasília (HUB). A visita, que faz parte do projeto Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas, busca reduzir as filas do Sistema Único de Saúde (SUS) em 45 hospitais universitários administrados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) em todo o país.

Além do chefe do executivo, estiveram presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Alexandre Padilha, da Saúde, Camilo Santana, da Educação, e a primeira-dama Janja da Silva. A reitora da Universidade de Brasília (UnB), Rozana Naves, o presidente da Ebserh, Arthur Chioro, e a superintendente do HUB, Fátima de Sousa, também estiveram no evento.

Em fala durante o evento, Lula destacou a importância do acesso a consultas com especialistas. “O rico vai no hospital e na hora tem o exame, o especialista. As pessoas mais humildes têm de chegar num balcão e tentar marcar uma consulta, que às vezes demora dez meses, um ano. Depois que chega no especialista, tem de esperar o exame, a máquina, mais dez meses. A doença não espera. Com esse programa, a ideia é fazer com que possamos dar o atendimento na qualidade que o povo precisa”, pontuou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O ministro Alexandre Padilha também destacou a importância da iniciativa como parte de um conjunto de medidas para reduzir a fila do SUS. “Vamos transformando esse sonho em realidade”, destacou o chefe da Saúde, que listou atendimentos pelo Mais Especialistas em hospitais privados. "A próxima ação é com as carretas que vão circular pelo país. Outra é sobre a saúde dos caminhoneiros".

O mutirão promovido neste sábado prevê cerca de 29 mil procedimentos, sendo 4,5 mil consultas, 22,7 mil exames e 1,9 cirurgias eletivas. Chamada de Dia E, a iniciativa é uma colaboração entre a Ebserh e o Ministério da Educação (MEC). Entre as especialidades, estão: oncologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e saúde da mulher. Esse é o segundo mutirão do programa. Em julho, a primeira edição do Dia E promoveu 12.464 procedimentos em todo o país.















