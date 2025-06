HUB alcança marca histórica de 1000 transplantes de córnea e 500 de rins

O Hospital Universitário de Brasília (HUB) alcançou, em maio, a marca de 500 Transplantes renais e 1000 de córnea. Para comemorar o feito, foi realizada, nesta quarta-feira (18/6), uma cerimônia que reuniu pacientes e médicos na Praça Somos Todos HUB.

No evento, médicos da equipe discursaram e pacientes foram homenageados. Também foram instaladas placas, eternizando a memória dos procedimentos que consagraram as marcações históricas para o hospital.

“A conquista é um esforço muito grande de um número enorme de pessoas que trabalham em toda essa cadeia do transplante, desde o momento em que existe um possível potencial doador até a realização da cirurgia”, explica o chefe da Unidade de Transplantes do HUB-UnB/Ebserh, Gustavo Amaritea.

A unidade hospitalar trabalha com uma equipe de cerca de 40 pessoas, composta de enfermeiros, técnicos, médicos e cirurgiões. Diferentemente de muitos hospitais, a enfermagem do HUB atua diretamente em todos os transplantes, sem uma divisão, participando da preparação e do pós-operatório de pacientes como a dona de casa Maria Cleide Portela, de 65 anos, que recebeu, recentemente, um rim.

“Já havia sido chamada uma vez para o transplante mas não tinha dado certo, o rim não estava apropriado. Faz alguns meses que fiz a cirurgia e sinto que foi no tempo de Deus”, contou Maria. “É uma benção e algo muito precioso ter um órgão de outra pessoa dado a mim, para que eu possa viver. É um milagre também uma boa recuperação e meu corpo não ter rejeitado o rim”, completou.