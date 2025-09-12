InícioPolítica
Nikolas incentiva demissão de "extremistas de esquerda": "Movimento começou"

Publicação fez parte de uma sequência de posts feitos pelo político no mesmo dia em que um estudante foi preso no interior do Espírito Santo, após ter ameaçado o parlamentar de morte


Nikolas Ferreira também criticou universidades brasileiras, alegando que elas estariam formando pessoas que "desejam, concordam ou incentivam matar pessoas inocentes - (crédito: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou, nesta sexta-feira (12/9), pelo X (antigo Twitter), uma série de mensagens em que incentiva a demissão de pessoas que classifica como “extremistas de esquerda”.

 “O movimento começou: demita os verdadeiros extremistas de sua empresa. Denuncie", escreveu em uma postagem. Em outra, o parlamentar fez referência à morte do americano Charlie Kirk, aliado de Donald Trump. “Neurocirurgião de Recife comemorando a morte de um pai inocente. Imagina deixar sua vida nas mãos desse médico? O que ele seria capaz se descobrisse que o paciente é de direita?”, escreveu.

Nikolas ainda orientou que o caso fosse encaminhado ao Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (CRM-PE), citando possíveis infrações éticas do profissional.

O deputado também criticou universidades brasileiras, alegando que elas estariam formando pessoas que “desejam, concordam ou incentivam matar pessoas inocentes por desavença política”, e acusou o ambiente acadêmico de se tornar um “laboratório de degeneração moral”.

Em outro post, Nikolas compartilhou prints de postagens de uma estilista da Vogue Brasil que, segundo ele, teria feito apologia à morte de “fascistas” e comemorado assassinatos. O parlamentar questionou publicamente a empresa: “@voguebrasil tem conhecimento que seus funcionários como fazem apologia ao crime e comemoram o assassinato de inocentes simplesmente por expressar suas ideias livremente, como @charliekirk1776?”, questionou em outra postagem.

Além de incentivar denúncias, Nikolas comemorou demissões que teriam ocorrido após o chamado dele, incluindo a de um médico que teria festejado a morte de Charlie Kirk. Segundo o parlamentar, o CRM-PE abrirá um processo para apurar o comentário do profissional.

O caso ocorre no mesmo dia em que um estudante foi preso no interior do Espírito Santo após ameaçar Nikolas de morte, um episódio que reforçou a escalada de tensões em torno do deputado e de suas postagens contra supostos extremistas de esquerda.

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital.

Por Wal Lima
postado em 12/09/2025 20:25 / atualizado em 12/09/2025 20:26
