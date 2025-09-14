'Careca do INSS' será ouvido nesta segunda-feira (15/9) pela CPMI

A CPMI do INSS se prepara para um dos depoimentos mais aguardados desde o início dos trabalhos. O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, deverá comparecer presencialmente ao colegiado nesta segunda-feira (15/9), às 16h, no Senado Federal. Ele foi convocado na condição de investigado e poderá permanecer em silêncio diante de perguntas que possam incriminá-lo.

O nome de Antunes ganhou destaque nos últimos meses após investigações da Polícia Federal revelarem um esquema que teria desviado bilhões de reais em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social. Segundo os investigadores, ele atuava como lobista que facilitava para destravar operações que envolviam descontos ilegais em benefícios.

A convocação foi comemorada pelo relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), que publicou nas redes sociais a confirmação feita pelo presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG). “Vitória!”, celebrou o parlamentar, destacando que houve 14 pedidos formais de convocação até que o empresário fosse chamado a depor.

Antunes foi preso na última sexta-feira (12), ao lado do também empresário Maurício Camisotti, em uma operação da Polícia Federal contra o grupo acusado de fraudes. Para que pudesse estar presente na oitiva desta segunda, a comissão solicitou ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), a liberação temporária do investigado, pedido que foi atendido.

