Anistia: Michel Temer detalha o que faria no lugar de Hugo Motta

O ex-presidente Michel Temer (MDB), participou do programa da TV Cultura, Roda Viva, nesta segunda-feira (15/9). Na entrevista, ele defendeu que os Três Poderes e representantes da oposição se reúnam para debater a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.

Perguntado sobre o que faria se estivesse no lugar de Hugo Motta, líder da Câmara que vem sendo pressionado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, Temer declara que a questão deveria ser submetida ao Colégio de Líderes e que o impasse da anistia dependeria de um “grande pacto nacional”.

“Se os poderes todos se reunissem, se chamasse oposição, se chamasse entidades da sociedade civil, você teria pelo menos um gesto, digamos, de civilização e política”, afirma. “Unilateralmente decretada a anistia, sem esse pacto que eu estou mencionando, ela não dá resultado”.

No #RodaViva, o ex-presidente Michel Temer analisa a pressão sobre o presidente da Câmara, Hugo Motta, para pautar a anistia. Temer revela o que faria em seu lugar: submeteria a decisão ao colégio de líderes, pois a caneta não é só dele. #TVCultura pic.twitter.com/HghhZFY7uk September 16, 2025



