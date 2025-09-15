Moraes autoriza visita de relator do PL da anistia a Bolsonaro

Deputado Rodrigo Valadares (União Brasil-SE) é relator do projeto de lei da anistia na Câmara dos Deputados - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes intimou a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira (15/9) para se manifestar sobre um pedido de visita do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP). Na mesma decisão, Moraes autorizou visitas de outras seis pessoas, incluindo o deputado Rodrigo Valadares (União Brasil-SE), relator do projeto de lei da anistia na Câmara dos Deputados.

A lista tem ainda o presidente do PL, Valdemar Costa Neto; o ex-ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida; o senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado; o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ); e o senador Wilder Moraes. As visitas ocorrerão entre a próxima sexta-feira (19) e o dia 26 de setembro.

Outra decisão de Moraes autorizou, ainda, a visita de um “grupo de oração”, do qual faz parte a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ao ex-presidente. O pedido foi feito pela defesa de Bolsonaro nesta segunda-feira e contempla 16 pessoas.

Assim como os demais visitantes, o grupo terá que se submeter às restrições de visita a presos em regime domiciliar, como revistas no porta-malas e no interior dos veículos que saírem da casa de Bolsonaro.