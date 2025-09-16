InícioPolítica
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

STM marca posse da ministra Verônica Sterman ainda em setembro

Advogada paulista será a segunda mulher a integrar o tribunal em mais de dois séculos de história

Sessão será transmitida ao vivo pelo canal oficial do tribunal no YouTube - (crédito: Divulgação)
O Superior Tribunal Militar (STM) realizará, no próximo dia 30 de setembro, às 17h, a cerimônia de posse da ministra Verônica Abdalla Sterman, no plenário da Corte, em Brasília. A cerimônia terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do tribunal no Youtube.

Sterman foi confirmada como integrante do STM em evento interno realizado nesta segunda-feira (15/9). A ministra assumirá a vaga destinada à advocacia, aberta em abril com a aposentadoria do ministro José Coêlho Ferreira. 

A nomeação da nova ministra foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 8 de março, data que celebra o Dia Internacional da Mulher. No senado, seu nome passou pela sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e foi aprovado em plenário por 51 votos a favor e 16 contrários.

Com a chegada de Sterman, o STM passa a contar, pela segunda vez em sua história, com uma mulher na composição. A pioneira foi a ministra Maria Elizabeth Rocha, empossada em 2007 e atual presidente da Corte, cargo que ocupa desde março de 2025.

Natural de São Paulo, Verônica Abdalla Sterman é formada em Direito pela PUC-SP e especialista em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Também concluiu pós-graduação na mesma área pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), em parceria com a Universidade de Coimbra, em Portugal.

 

postado em 16/09/2025 13:58 / atualizado em 16/09/2025 14:04
