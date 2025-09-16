Gonet pede condenação de nove réus do Núcleo 3 da trama golpista

Gonet reiterou a denúncia apresentada contra os réus, que são acusados de planejar "ações táticas" para efetivar o plano golpista - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF), na segunda-feira (15/9), a condenação de nove réus do Núcleo 3 da trama golpista. Nas alegações finais enviadas ao STF, última fase antes do julgamento, Gonet reiterou a denúncia apresentada contra os réus, que são acusados de planejar "ações táticas" para efetivar o plano golpista.

“Graças à ação dos acusados, o Alto Comando do Exército foi severamente pressionado a ultimar o Golpe de Estado, autoridades públicas estiveram na mira de ações violentas e forças terrestres foram disponibilizadas aos intentos criminosos”, destacou Gonet.

O procurador-geral da República reforçou que Bernardo Romão Corrêa Netto, Estevam Cals Theophilo Gaspar De Oliveira, Fabrício Moreira De Bastos, Hélio Ferreira Lima, Márcio Nunes De Resende Junior, Rafael Martins De Oliveira, Rodrigo Bezerra De Azevedo, Sérgio Ricardo Cavaliere De Medeiros e Wladimir Matos Soares sejam condenados pelos crimes:

organização criminosa armada

tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

golpe de Estado

dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima

deterioração de patrimônio tombado

Gonet pede, ainda, que a conduta do denunciado Ronald Ferreira De Araujo Júnior seja enquadrada como incitação ao crime, uma vez que, diferentemente dos outros acusados, não foram reunidos elementos que comprovem a ligação do réu com a organização criminosa.

As defesas dos acusados terão prazo de 15 dias para enviarem ao STF as alegações finais. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, deve liberar o processo para julgamento.

