Lula comemora queda no desemprego: "Dados mostram Brasil mais forte"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou nesta terça-feira (16/9) o menor nível de desemprego registrado no Brasil desde 2012, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Desemprego em queda, na mínima histórica. Recorde de empregos com carteira assinada. Aumento de renda. Dados que mostram um Brasil mais forte. Bom dia a todos", escreveu o presidente em seu perfil no X (antigo Twitter).

Dados

Divulgada nesta terça-feira, a Pnad Contínua mostrou que a taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,6% no trimestre de maio a julho. Os dados apontam queda de 1 ponto percentual em relação aos três meses anteriores e de 1,2 ponto percentual na comparação com o mesmo período do ano passado.

A pesquisa é publicada mensalmente e conta com dados mais abrangentes que a pesquisa realizada com as estatísticas apenas do mês anterior. De acordo com a sondagem do IBGE, 1 milhão de brasileiros deixaram o desemprego no período de maio a julho, o que representa uma queda de 14,2% no trimestre. Diante disso, a população desocupada recuou para 6,118 milhões de pessoas, fruto também de uma queda de 16% desde o início do ano.

Ministros celebram queda no desemprego

Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, comentou o resultado. Segundo ele, a queda no desemprego reflete os efeitos das políticas socioeconômicas do governo federal.

"O governo do presidente @LulaOficial segue comprometido em ampliar oportunidades, fortalecer a economia e garantir que os avanços cheguem à vida real da população. O Brasil cresce com emprego, renda e dignidade — essa é a pauta que interessa ao país", escreveu trecho da publicação do ministro, no X.

