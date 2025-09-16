InícioPolítica
Supremo

Fachin e Moraes entregam a Lula convite para posse na presidência do STF

Os ministros comandarão o Supremo pelos próximos dois anos; encontro no Planalto ocorreu de forma reservada, sem divulgação oficial nem acesso da imprensa.

A solenidade marca o início da gestão de Fachin à frente do STF, tendo como vice o ministro Alexandre de Moraes - (crédito: Antonio Augusto/STF)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira (16/9), no Palácio do Planalto, os ministros do Supremo Tribunal Federal Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Eles entregaram o convite para a posse como presidente e vice-presidente da Corte, marcada para 29 de setembro.

Fachin e Moraes comandarão o Supremo pelos próximos dois anos. Atualmente, a presidência da Corte está a cargo do ministro Luís Roberto Barroso. O encontro no Planalto ocorreu de forma reservada, sem divulgação oficial nem acesso da imprensa.

A reunião acontece poucos dias após o julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O caso foi analisado pela Primeira Turma do STF e teve Moraes como relator.

Francisco Artur de Lima

Por Francisco Artur de Lima
postado em 16/09/2025 16:39
