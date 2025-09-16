Magno Malta visita hospital e ora por Bolsonaro, mas não vê ex-presidente

O parlamentar negou que Bolsonaro tenha cometido crimes e afirmou que sua condenação a mais de 27 anos de prisão é "vingança" - (crédito: Pedro França/Agência Senado)

O senador Magno Malta (PL-ES) visitou nesta terça-feira (16/9) o hospital DF Star, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está internado após sofrer uma crise de soluços e vômitos.

Na porta do hospital, o senador disse saber que não pode visitar Bolsonaro no quarto, já que o ex-presidente está em prisão domiciliar, mas que foi ao local fazer uma oração pela saúde do aliado. Bolsonaro ficará a noite em observação.

“Esse soluço dele que não para de se intensificar. É uma leitura fácil de fazer, de o psicológico dele ter sido atingido. Imagine você estar debaixo de um sofrimento porque você está sendo perseguido de forma implacável”, declarou Malta.

O parlamentar também negou que Bolsonaro tenha cometido crimes e que sua condenação a mais de 27 anos de prisão é “vingança”. O ex-presidente foi condenado na última quinta-feira (11) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro está em prisão domiciliar e só pode receber visitas sem autorização judicial prévia de familiares e seus advogados. Ele está acompanhado no hospital pela esposa Michelle Bolsonaro, e foi visitado pelo filho, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O ex-presidente foi levado após forte crise de soluços, vômito e falta de ar.

“Eu vou orar por ele. Eu vim aqui fazer minha oração. Daqui eu vou levar para a casa dele, para a frente do condomínio, um propósito que eu tenho com Deus. Vou orar aqui, vou orar lá”, declarou Malta.