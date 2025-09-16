Genial/Quaest: 41% dos eleitores são contra a anistia de condenados

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa o hospital DF Star acompanhado de seu filho Jair Renan, em Brasília, em 14 de setembro de 2025, após passar por uma série de exames médicos, enquanto permanece em prisão domiciliar - (crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP )

A anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da trama golpista, é criticada pela maioria de eleitores, de acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (16/9). E a maioria dos contrários está entre Nordeste e do Sudeste.

Conforme os dados do estudo, 41% dos eleitores são contra e 36% apoiam a inclusão de Bolsonaro na proposta que tramita no Congresso e terá a urgência da matéria votada amanhã (17/9), na Câmara dos Deputados. Outros 10% consideram que apenas os participantes dos atos de 8 de Janeiro devem ser anistiados.

Esse levantamento faz parte da 17ª rodada da pesquisa Genial/Quaest de avaliação do governo, que incluiu um bloco de perguntas sobre anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado. Foi a primeira sondagem realizada depois do julgamento dos acusados de tentativa de golpe de Estado pelo Supremo.

De acordo com a pesquisa da Quaest, elaborada em parceira com a Genial Investimentos, entre os contrários à anistia, a maioria está no Nordeste, com 44%, e no Sudeste, com 42%. No Sul e no Centro-Oeste, o percentual de contrários ao perdão do ex-presidente foi de 35% e 40%, respectivamente.

Nas regiões Sul e Centro-Oeste, 42% dos eleitores disseram que são a favor da anistia para todos os réus, incluindo o ex-presidente, enquanto que no Nordeste, 27%, e no Sudeste, 36%. Os favoráveis à anistia para todos os manifestantes do 8 de Janeiro somaram 9%, no Nordeste e no Sudeste; 12%, no Sul; e 10%, no Centro-Oeste.

A sondagem revela ainda que os homens são maioria entre os contrários a anistia, com 42% das respostas, enquanto 40% das mulheres não apoiam o benefício.

Os eleitores com maior escolaridade são os mais críticos à anistia dos condenados pelo STF, sendo que 45% dos contrários têm ensino superior. Entre os eleitores com Ensino Médio completo e até o Ensino Fundamental, respectivamente, 40% e 39% são contra a anistia.

Segundo o estudo, 43% dos eleitores que ganham até dois salários mínimos são contra a anistia. Entre os que ganham mais de dois salários mínimo e acima de cinco pisos salariais, esse percentual é de 40%

Foram ouvidas presencialmente 2.004 pessoas entre os dias 12 e 14 de setembro. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais.