Senadores viajam à Itália para visitar Carla Zambelli, presa em Roma

Zambelli foi condenada pelo STF a dez anos de prisão por envolvimento na invasão ao sistema do CNJ - (crédito: Lula Marques/EBC)

Os senadores Eduardo Girão (Novo-CE), Damares Alves (Republicanos-DF) e Magno Malta (PL-ES) embarcam nesta quarta-feira (17/9) para Roma, na Itália, onde pretendem visitar a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A parlamentar está presa no Complexo Penitenciário de Rebibbia desde julho, após ter fugido do Brasil e sido detida pelas autoridades italianas.

De acordo com as assessorias, todos os custos da viagem, incluindo passagens e hospedagem, sem custos para o Senado Federal. A visita, segundo eles, tem caráter de solidariedade à colega, que enfrenta processos no Brasil e na Justiça italiana.



Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão por envolvimento na invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o auxílio do hacker Walter Delgatti Neto. Além disso, em agosto, já detida na Itália, a deputada recebeu nova condenação por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

O processo de extradição segue em tramitação no Judiciário italiano, que decidiu mantê-la presa durante a análise do caso. Paralelamente, a deputada também responde a processo de cassação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, onde recentemente participou de audiência por vídeo e trocou acusações com Delgatti Neto.

