Jair Bolsonaro segue internado após novos exames; confira boletim médico

Bolsonaro retornou ao hospital nesta terça-feira (16/9) após ter um mal-estar seguido de vômito

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília, onde deu entrada na tarde de ontem (16/9) após apresentar quadro de vômitos, tontura, queda de pressão arterial e episódio de pré-síncope. De acordo com o boletim médico divulgado nesta quarta-feira (17/9), o ex-mandatário chegou à emergência desidratado, com taquicardia e pressão arterial instável.

Segundo a nota assinada pelos médicos Cláudio Birolini (chefe da equipe cirúrgica), Leandro Echenique (cardiologista), Guilherme Meyer (diretor médico do hospital) e Allisson Barcelos Borges (diretor geral), Bolsonaro foi submetido a exames laboratoriais e de imagem. Os resultados indicaram persistência de anemia e alteração da função renal, com elevação dos níveis de creatinina.

Ainda conforme o boletim, o ex-presidente realizou ressonância magnética do crânio, indicada para investigar episódios recorrentes de tontura. O exame não identificou alterações agudas. Após hidratação e início de tratamento medicamentoso, houve melhora parcial do quadro clínico.

A equipe médica informou que Bolsonaro será reavaliado ao longo do dia para definir a necessidade de continuidade da internação. Ele segue em observação, com monitoramento da pressão arterial e dieta líquida.

Nos últimos meses, o ex-presidente já havia passado por procedimentos para retirada de lesões de pele e exames que detectaram anemia por deficiência de ferro, além de um quadro de pneumonia residual.

A internação ocorre em meio ao cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses de prisão, imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em agosto deste ano. Bolsonaro foi condenado por liderar uma tentativa de golpe de Estado que culminou nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e cumpre prisão domiciliar desde o início de agosto.